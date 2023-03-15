不滿選策會！鍾沛君開出第一槍 宣布辭文傳會副主委

國民黨中常會15日通過「中央選戰策略會報」，成員包含曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的立委傅崐萁等人惹議。北市議員鍾沛君開出第一槍，宣布即日起辭去國民黨文傳會副主委職務。

鍾沛君表示，去年選戰，她的主軸是「革新」，不只監督市政要革新，做為從政黨員，我也承諾推動黨務革新，如今看到黨內提出的「中央選戰策略會報」成員，使她不能不站出來發聲。

鍾沛君表示，民進黨籍台南市正副議長邱莉莉、林志展賄選被起訴，公職民代猶在砲轟民進黨黑金，主席卻提名同樣賄選被判刑定讞的李全教進入選戰策略會報，操盤台南市立委提名。

鍾沛君質疑，從此時此刻起，黨還有何面目再批評民進黨黑金？未來被提名參選立委的同志，又有何面目監督民進黨黑金？

鍾沛君表示，傅崐萁炒股入獄前科姑且不論，自己參與提名，自己角逐提名，大喇喇地「球員兼裁判」，試問公平性何在？去年，傅在廣播節目中公開針對國民黨桃園市長與台南市長提名，發表「民調不是唯一考量」的說法，近期，又有所謂「親朱人士」、「黨內人士」，或者「知情人士」，頻頻放話「大局條款」、「戰力值」等初選機制。

鍾沛君表示，試問黨中央何時要調查，是否能釐清，給有意角逐提名的同志們一個交代？

鍾沛君表示，如今的選策會報，包括召集人，秘書長黃健庭在內共10人，清一色60歲以上，還有三位年逾70歲，平均年齡68.2歲，除了前述傅崐萁委員是2020年當選的現任立委，李全教在2014年當選台南市議員（但賄選），其餘成員都已經超過10年以上不曾投入選戰，甚至還有像是曾銘宗委員，從未有選舉經驗。

鍾沛君表示，「請恕我直言，試問黨中央真的要讓眾位屆齡退休的前輩大老們，決定本黨下一個世代，甚至是次兩個世代的未來？」更遑論從本黨以外的視角，年輕人，非藍選民又會如何看待本黨？

鍾沛君說自知人微言輕，但她若有話不說，就愧對「革新黨務」職志與承諾。