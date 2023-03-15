鄭文燦回應張善政：願配合監院約詢 抹黑無法成就執政

桃園八德運動中心去年發生羽球場天花板崩塌事件，監察院近期發函要求桃園市政府說明。市長張善政接受本報專訪表示，希望前市長鄭文燦能主動到監察院，說明過去的市政建設。對此，鄭文燦下午在臉書發出千字長文回應，表示願意配合監察院調查約詢，但第一線負責工程的公務員不應該被否定，「抹黑無法取代執政，也無法成就執政。」

鄭文燦表示，監察院調查各機關，都是發函給現任市長與市府，如同他擔任桃園市長8年，涉及舊縣府的調查案，也是由市府負責說明，這是監察院的調查制度，不代表責任由下一個首長負責；而針對八德國民運動中心天花板掉落事件，他願意配合監察院調查約詢，從招標、施工到驗收過程，一切攤在陽光下，這個議題也無需約詢張善政，因為所有的書面文件都已經完備。

鄭文燦表示，任內他推動國防部廢棄的北景雲營區活化，總經費12億元，一共設置包括八德國民運動中心、大湳消防分隊、圖書館、市民活動中心、日照中心、公托中心及停車場等7項設施；園區啟用後，市府主動要求各使用單位提報缺失清單，要求原廠商保固修復，這些缺失資料都會作為未來評選廠商的參考。

鄭文燦表示，發生公安意外，第一時間他已公開致歉，並組成調查小組，由專業技師負責鑑定，確認負責廠商瑞助營造涉及工程缺失，瑞助營造也發表聲明致歉並表示願意負起相關責任；經過專業鑑定結果，八德國民運動中心結構安全沒有問題，事件後不久八德國民運動中心也恢復使用。

鄭文燦表示，他任內8年公共工程獲得金質獎、金安獎、國家卓越建設獎及全球卓越建設獎等超過460個國內外重要工程獎項，相較過去縣府時代很少獲獎，真的有很大進步，可以說是全體市府團隊及工程人員的努力，不應該任意抹煞團隊的努力，「任何一個公共工程有缺失，都要檢討，也應該追究責任，但是無限上綱來做政治操作，這是政治凌駕專業的不好示範。」

鄭文燦說，作為市長，他當然負起最終的政治責任，但是第一線負責工程的公務員，都不應該被否定，工程數量雖多，這是團隊打拚完成市民的期待，也是他在8年期間滿意度民調高、得到非常多首長獎項的原因，若因為首長輪替，新的首長就立刻否定市府團隊共同打拚的成果，這是完全錯誤，也不公平的。

「抹黑無法取代執政，也無法成就執政。」鄭文燦表示，未來幾年內，他任內開工的重大工程會陸續完工，這是前後首長都要共同承擔的市政工作，無法一刀兩切；他認為市民對市長實際的努力，都會有所評價，無論如何，他擔任8年市長，帶領桃園走過成長蛻變的8年，未來他也會給桃園祝福、協助與支持。