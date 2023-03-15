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陳耀祥鏡電視案列被告 游淑慧：應追究蔡英文洪耀福角色

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧說，她希望爭取進入立法院，首先就要廢除NCC，因為NCC已經變成箝制新聞自由那雙髒CC的手了。圖／引用自游淑慧臉書
台北市議員游淑慧說，她希望爭取進入立法院，首先就要廢除NCC，因為NCC已經變成箝制新聞自由那雙髒CC的手了。圖／引用自游淑慧臉書

鏡電視執照申設風波，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥也被列他字案瀆職罪被告。國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書表示「陳耀祥向天借膽？」她認為，鏡電視申照案不能停留在陳耀祥層次，應該追究蔡英文與洪耀福的角色，總統介入媒體經營，將政治黑深入媒體，甚至關閉媒體，這在民主國家是天大的醜聞，不能就此放過去，一定要追查到底。

游說，所以她希望爭取進入立法院，首先就要廢除NCC，因為NCC已經變成箝制新聞自由那雙髒CC的手了。

游淑慧今天在臉書提到，去年有錄音檔曝光鏡電視創辦人裴偉透過總統府、行政院高層關係向陳耀祥施壓通過執照審查。陳耀祥來自農村，是苦讀出身的法學博士，豈會不知他為鏡電視護航有嚴重觸法的嫌疑。何以知法犯法，膽敢以身試法。「最大的原因就是向天借膽，這個天是誰？是不是蔡英文總統？」

游說，如果陳耀祥不是知道蔡英文的意思，裴偉敢假傳聖旨嗎？敢跟大股東說，英系要角洪耀福有去跟陳耀祥表示「這個是總統旨意」。

游淑慧提到，洪耀福不但大剌剌地向NCC施壓，並且還主導鏡電視董事長與總經理更換。根據時代力量立委陳椒華公開的錄音檔中，疑似裴偉的聲音在談話中，也特別明指「洪耀福就是府方的代表」，並稱「我就跟小英總統反映那天的狀況，說NCC其實很無理取鬧」、「小英總統就立刻告訴蘇貞昌…沒有理由去拖人家，你一定要趕快去處理」、「蘇貞昌直接告訴我，已經明確跟陳耀祥講了」。

游說，其實在此之前，政媒界早就傳聞裴偉有上達天聽的熱線，並且是不限時段，可隨時與總統通話。所以當大股東聽到有府院高層介入，當然信以為真，不疑有他。這些都清楚顯示蔡英文在這整件審照案中的角色。

游淑慧提到，陳耀祥之所以如此大膽妄為，還有一個原因就是食髓知味。總統府介入NCC不是第一次，上次關中天電視台就已經看到陳耀祥的本質，就是讓NCC淪為民進黨控制媒體的木偶，NCC淪為民進黨沒收新聞自由的打手。原本的獨立機關，在陳耀祥入主之後，完全失去中立性。

陳耀祥 蔡英文 NCC 游淑慧

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