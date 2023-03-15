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張善政指前市府失能 鄭文燦10點聲明：願配合監院約詢

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張善政指前市府失能 鄭文燦10點聲明：願配合監院約詢

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院副院長、桃園市前市長鄭文燦。本報資料照片
行政院副院長、桃園市前市長鄭文燦。本報資料照片

桃園市長張善政昨天接受本報專訪時表示，下周五接受監委約詢時將說明北景雲計畫缺失。他並直言，桃園眾多工程缺失來自前市府內控失能，希望前市長鄭文燦在內的相關人員主動說明。行政院副院長鄭文燦今天回應，願意配合監察院調查約詢，從招標、施工到驗收過程，一切攤在陽光下。他也認為，這個議題無需約詢張善政，因為所有的書面文件都已完備。

北景雲計畫包括八德國民運動中心、大湳消防分隊廳舍和大湳社福館3項工程，八德運動中心羽球場在去年9合一大選期間天花板崩落，引發外界關注。

鄭文燦今下午透過臉書發布10點回應指出，監察院對各機關的調查，都是發函給現任市長與市府，如同他擔任桃園市長8年，涉及舊縣府的調查案，也是由市政府負責說明，這是監察院的調查制度，不代表責任由下一個首長負責。

針對八德國民運動中心天花板掉落事件的調查案，鄭文燦說，願意配合監察院調查約詢，從招標、施工到驗收過程，一切攤在陽光下。他也認為，這個議題，無需約詢張善政市長，因為所有的書面文件都已經完備。

鄭文燦表示，本案發生公安意外，在第一時間，他已經公開致歉，並組成調查小組，由專業技師負責鑑定，確認負責廠商瑞助營造涉及工程缺失，造成地震時羽球館天花板掉落，瑞助營造也發表聲明致歉並表示願意負起相關責任。經過專業鑑定結果，八德國民運動中心結構安全沒有問題，事件後不久八德國民運動中心也恢復使用。

鄭文燦說，八德國民運動中心於2021年9月21日開始試營運，去年9月18日羽球館天花板因地震而掉落，該中心使用已經近1年。他任內推動國防部廢棄的北景雲營區活化為公共設施，活動總經費12億元，一共設置有7項設施，包括八德國民運動中心、大湳消防分隊、圖書館、市民活動中心、日照中心、公托中心及停車場，八德國民運動中心為其中1項設施。

鄭文燦說，北景雲園區啟用後，市府主動要求各使用單位提報缺失清單，要求原廠商保固修復，這是公共工程必要的程序，大湳消防分隊及其他設施使用後，也會有同樣的作法，各種缺失也要求原廠商陸續完成改善。這些缺失資料都會作為未來評選廠商的參考。

鄭文燦表示，桃園市政府8年內公共工程獲得國內外重要工程獎項，如金質獎、金安獎、國家卓越建設獎及全球卓越建設獎等等，超過460個，相較於過去縣府時代很少獲獎，真的有很大的進步，這可以說是全體市府團隊及工程人員的努力，不應該任意抹煞團隊的努力。工安第一，任何1個公共工程有缺失，都要檢討，也應該追究責任，但無限上綱來做政治操作，這是政治凌駕專業的不好示範。

鄭文燦說，作為市長，他當然負起最終的政治責任，但第一線負責工程的公務員，都不該被否定，工程數量雖多，這是團隊打拚完成市民的期待。他很清楚桃園市升格以後的公共工程，讓市民有認同感與幸福感，大幅提升，公務員也有成就感，這也是他在8年期間滿意度民調高、得到非常多首長獎項的原因。

鄭文燦說，若因為首長輪替，新的首長就立刻否定市府團隊共同打拚的成果，這是完全錯誤，也不公平的。未來幾年內，他開工的重大工程也會陸續完工，這是前後首長都要共同承擔的市政工作，無法1刀兩切。「抹黑無法取代執政，也無法成就執政。」

鄭文燦說，在他擔任市長後，推動公共建築，市長不落款，這也是地方政府很少這樣做的。市民對市長實際的努力，都會有所評價，首長不落款，這是他在桃園市長8年的執政原則。無論如何，帶領桃園走過成長蛻變的8年，我只有感激感謝。未來，他也會給桃園祝福、協助與支持，因為這是他感情所在的故鄉，是1個他付出不眠不休8年的幸福城市。

鄭文燦 張善政

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