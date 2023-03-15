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批活在平行時空 徐巧芯點名朱澤明、陳吉仲是漲價元凶

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員徐巧芯。記者林佳彣／攝影
國民黨北市議員徐巧芯。記者林佳彣／攝影

行政院主計總處主計長朱澤民昨指，物價前些時候有上漲壓力，但目前已在往下趨勢。國民黨北市議員徐巧芯今批朱不知民間疾苦，現在萬物齊漲時代，不去面對還睜眼說瞎話，是活在平行宇宙，更點名朱與農委會主委陳吉仲是漲價元兇，應下台以示負責。

徐巧芯今表示，她家開早餐店，食材番茄漲3成、雞蛋不到1個月漲5元，雞豬肉每斤漲5至6元不等。一份早餐要漲的價格這麼多，物價怎麼可能跌2%？

她直言朱澤民非常不適任，曾經聲稱蚵仔麵線一碗只有20元、不知民間疾苦的主計長，要怎麼平抑我國物價？現在萬物齊漲，你不去面對，還睜眼說瞎話，讓大家覺得是活在平行宇宙，根本沒有活在同一個台灣。

徐巧芯提到，有民眾今天早上去買雞蛋，排隊1個小時，現在全台都在排雞蛋還買不到，雞豬肉都要漲價，為什麼主計長還可以繼續在位？行政院前院長蘇貞昌都走了，為什麼朱澤民、陳吉仲還留著？點名這波漲價元兇的朱、陳都應該下台以示負責，否則行政院長陳建仁內閣才開局，就已經是大大的失敗。

朱澤民 徐巧芯 陳吉仲

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