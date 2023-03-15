賴清德：台灣今年經濟挑戰多 應重點關注基層實質感受

民進黨中常會今天邀請台灣經濟研究院院長張建一，以「2023年經濟展望，詭譎多變的2023年全球經濟」為題進行專案報告。民進黨主席賴清德在報告後表示，今年台灣經濟面臨四大挑戰，雖然國民所得雖然已經超越韓國了，但是要特別注意基層民眾生活實質感受。

賴清德指出，今年台灣經濟面臨四大挑戰，包括升息導致的金融不穩定、中國經濟下行、地緣政治衝突所造成的產業鏈重組，以及氣候變遷影響大宗商品價格等因素等。「去全球化」、「貿易戰與科技戰」、「俄烏戰爭」、「新冠肺炎疫情」等在過往幾十年全球經濟發展脈絡罕見的情況，更讓全球經濟發展面臨逆風的困境。

賴清德說，也看到不論是國際貨幣基金會、世界銀行、經濟合作暨貿易組織等，都預估2023年全球經濟以及主要國家經濟成長率將會下滑，台灣當然也會面臨挑戰。

賴清德表示，台灣所面臨的經濟挑戰雖然嚴峻，但政府在通膨問題上是採取以溫和的緊縮貨幣政策降低通膨；在美中貿易戰及科技戰上，政府早已提出「台商回台投資方案」，同時鼓勵根留台灣的企業加碼投資台灣；另外，政府也配合修改法令，例如台版晶片法，鼓勵擴大投資台灣，確保科技優勢。

賴清德指出，在面臨全球及中國經濟的放緩，政府編列將近6000億元預算，擴大公共建設投資，提振台灣內需；再加上疫後強化經濟及社會韌性條例與預算的投入，就是要為人民減輕負擔與穩定民生物價，維持經濟成長動能。在面對氣候變遷上，政府也將投入9000億元，達到2050淨零轉型的目標。

賴清德特別提到，根據張建一報告，今年台灣國民所得雖然已經超越韓國，總體經濟表現也不錯，但是應該要特別注意兩件事，第一，是中小企業面臨的困境，特別是成本增加、訂單減少，要特別予以紓困；第二、是物價指數提高，通膨造成民生的影響，特別是針對中低收入、外食族所面臨的種種問題。換言之，是要特別注意基層民眾生活實質感受。