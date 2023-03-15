影／缺水、缺電又缺蛋？朱立倫批蔡政府政策錯誤

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
國民黨主席朱立倫（左）今天主持中常會，對蔡政府內政、兩岸、國防、外交政策提出批評。記者林俊良／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天主持中常會，對蔡政府內政、兩岸、國防、外交政策提出批評。記者林俊良／攝影

國民黨今天舉行中常會，黨主席朱立倫表示，目前全民最擔憂的就是缺水、缺電、缺蛋、缺民生物資。指蔡英文政府這七年來花了1800多億，意圖確保民生供水，結果卻仍年年缺水，今年民生、工業各種用水都有危機，而缺電部分，蔡政府的能源政策就是用進口天然氣與進口能源取代其它能源，因國際能源大漲，中油加台電去年就虧掉4800億，這些都是全民的錢，要多久才能賺得回來？再加上現在缺蛋，之後可能會缺雞肉、缺豬肉，這些都是錯誤的政策造成民眾的最大負擔危機。

朱立倫提到總統要負責的三大議題，包括民生、兩岸政策、國防外交，蔡英文政府所謂務實台獨就是每天去中國化、抗中，對於國民黨真正能展開對話，就是抹紅。而國軍槍不見、人跑掉，「丟槍、丟人、丟士氣」，國外媒體汙辱國軍9成退軍可能成為共諜，蔡英文總統身為三軍統帥卻沒出來講話，朱立倫質疑士氣在哪裡？

朱立倫針對宏都拉斯有意與中國大陸建交一事，表示今天還出現外交危機，從馬政府時代穩定的22友邦，可能只剩13個，成為史上最低。

國民黨主席朱立倫（左）今天主持中常會，對蔡政府內政、兩岸、國防、外交政策提出嚴厲批評。表示目前全民最擔憂的就是缺水、缺電、缺蛋、缺民生物資。針對宏都拉斯有意與中國建交一事，朱立倫表示從馬政府時代穩定的22友邦，到現在可能只剩13個，成為史上最低。記者林俊良／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天主持中常會，對蔡政府內政、兩岸、國防、外交政策提出嚴厲批評。表示目前全民最擔憂的就是缺水、缺電、缺蛋、缺民生物資。針對宏都拉斯有意與中國建交一事，朱立倫表示從馬政府時代穩定的22友邦，到現在可能只剩13個，成為史上最低。記者林俊良／攝影
國民黨中常會場外，有民眾揮旗、拉布條抗議，喊出「朱立倫下台」、「徵召郭台銘」、「侯友宜好好做市長」、「朱立倫不要選總統」等口號。主席朱立倫中常會中致詞表示，2024總統大選將避免一切爭議，團結所有力量，為台灣、為全民打拚。記者林俊良／攝影
國民黨中常會場外，有民眾揮旗、拉布條抗議，喊出「朱立倫下台」、「徵召郭台銘」、「侯友宜好好做市長」、「朱立倫不要選總統」等口號。主席朱立倫中常會中致詞表示，2024總統大選將避免一切爭議，團結所有力量，為台灣、為全民打拚。記者林俊良／攝影
國民黨中常會場外，有民眾揮旗、拉布條抗議，喊出「朱立倫下台」、「徵召郭台銘」、「侯友宜好好做市長」、「朱立倫不要選總統」等口號。主席朱立倫中常會中致詞表示，2024總統大選將避免一切爭議，團結所有力量，為台灣、為全民打拚。記者林俊良／攝影
國民黨中常會場外，有民眾揮旗、拉布條抗議，喊出「朱立倫下台」、「徵召郭台銘」、「侯友宜好好做市長」、「朱立倫不要選總統」等口號。主席朱立倫中常會中致詞表示，2024總統大選將避免一切爭議，團結所有力量，為台灣、為全民打拚。記者林俊良／攝影

蔡英文 朱立倫 國民黨

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