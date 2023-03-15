影／缺水、缺電又缺蛋？朱立倫批蔡政府政策錯誤

國民黨今天舉行中常會，黨主席朱立倫表示，目前全民最擔憂的就是缺水、缺電、缺蛋、缺民生物資。指蔡英文政府這七年來花了1800多億，意圖確保民生供水，結果卻仍年年缺水，今年民生、工業各種用水都有危機，而缺電部分，蔡政府的能源政策就是用進口天然氣與進口能源取代其它能源，因國際能源大漲，中油加台電去年就虧掉4800億，這些都是全民的錢，要多久才能賺得回來？再加上現在缺蛋，之後可能會缺雞肉、缺豬肉，這些都是錯誤的政策造成民眾的最大負擔危機。

朱立倫提到總統要負責的三大議題，包括民生、兩岸政策、國防外交，蔡英文政府所謂務實台獨就是每天去中國化、抗中，對於國民黨真正能展開對話，就是抹紅。而國軍槍不見、人跑掉，「丟槍、丟人、丟士氣」，國外媒體汙辱國軍9成退軍可能成為共諜，蔡英文總統身為三軍統帥卻沒出來講話，朱立倫質疑士氣在哪裡？