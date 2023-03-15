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朱立倫：民進黨缺水缺電缺蛋 還丟槍丟人丟友邦

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（左）今天主持中常會，對蔡政府內政、兩岸、國防、外交政策提出嚴厲批評。表示目前全民最擔憂的就是缺水、缺電、缺蛋、缺民生物資。針對宏都拉斯有意與中國建交一事指出，從馬政府時代穩定的22友邦，可能只剩13個，成為史上最低。記者林俊良／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天主持中常會，對蔡政府內政、兩岸、國防、外交政策提出嚴厲批評。表示目前全民最擔憂的就是缺水、缺電、缺蛋、缺民生物資。針對宏都拉斯有意與中國建交一事指出，從馬政府時代穩定的22友邦，可能只剩13個，成為史上最低。記者林俊良／攝影

針對2024總統立委選舉相關議題，國民黨主席朱立倫今在中常會上表示，「錯誤的政策比貪汙更可怕」，民進黨最有能力拚政治、選舉，但解決缺水、缺電、缺蛋、缺民生物資卻無能至極，甚至對於國防、外交、兩岸也無半撇，國民黨更應該努力讓民眾看到走對的路，為台灣、為中華民國打拚。

朱立倫指出，全民最擔憂的就是缺水、缺電、缺蛋、缺民生物資，蔡政府7年來花了1800多億意圖確保民生供水，結果卻仍年年缺水，今年民生、工業各種用水都有危機。

缺電部分，朱立倫說，蔡政府的能源政策就是用進口天然氣與進口能源取代其他能源，因國際能源大漲，單台電去年加上今年預估就會虧掉5700億，中油加台電去年就虧掉4800億，這些都是全民的錢，要多久才能賺得回來？再加上現在缺蛋，之後可能會缺雞肉、缺豬肉，都是錯誤的政策造成。

朱立倫認為，關於總統職權的兩岸、國防、外交部分，民進黨意識形態「務實台獨」就是每天去中化、各種力量抗中，對真正能夠兩岸交流對話的國民黨更是不斷抹紅；國防部分，最近「丟槍、丟人、丟士氣」，國軍竟然槍也不見、人也跑掉，面對國外媒體污辱國軍有九成退伍軍人可能親共，最高領導者及三軍統帥竟然沒有出來講任何一句話，這樣一來國人的士氣在哪裡？

朱立倫接著表示，今天外交危機又出現，可能還會丟友邦，國民黨從馬政府時代穩定維持22個友邦，走到今天可能會變成歷史最低的13友邦。

國民黨主席朱立倫今天主持中常會，進場時表情嚴肅，對蔡政府內政、兩岸、國防、外交政策提出嚴厲批評。另一方面對於未來總統大選黨內提名，他也強調2024總統大選將避免一切爭議，團結所有力量，為台灣、為全民打拚。記者林俊良／攝影
國民黨主席朱立倫今天主持中常會，進場時表情嚴肅，對蔡政府內政、兩岸、國防、外交政策提出嚴厲批評。另一方面對於未來總統大選黨內提名，他也強調2024總統大選將避免一切爭議，團結所有力量，為台灣、為全民打拚。記者林俊良／攝影

朱立倫 國民黨

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