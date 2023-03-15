朱立倫：民進黨缺水缺電缺蛋 還丟槍丟人丟友邦

針對2024總統立委選舉相關議題，國民黨主席朱立倫今在中常會上表示，「錯誤的政策比貪汙更可怕」，民進黨最有能力拚政治、選舉，但解決缺水、缺電、缺蛋、缺民生物資卻無能至極，甚至對於國防、外交、兩岸也無半撇，國民黨更應該努力讓民眾看到走對的路，為台灣、為中華民國打拚。

朱立倫指出，全民最擔憂的就是缺水、缺電、缺蛋、缺民生物資，蔡政府7年來花了1800多億意圖確保民生供水，結果卻仍年年缺水，今年民生、工業各種用水都有危機。

缺電部分，朱立倫說，蔡政府的能源政策就是用進口天然氣與進口能源取代其他能源，因國際能源大漲，單台電去年加上今年預估就會虧掉5700億，中油加台電去年就虧掉4800億，這些都是全民的錢，要多久才能賺得回來？再加上現在缺蛋，之後可能會缺雞肉、缺豬肉，都是錯誤的政策造成。

朱立倫認為，關於總統職權的兩岸、國防、外交部分，民進黨意識形態「務實台獨」就是每天去中化、各種力量抗中，對真正能夠兩岸交流對話的國民黨更是不斷抹紅；國防部分，最近「丟槍、丟人、丟士氣」，國軍竟然槍也不見、人也跑掉，面對國外媒體污辱國軍有九成退伍軍人可能親共，最高領導者及三軍統帥竟然沒有出來講任何一句話，這樣一來國人的士氣在哪裡？