聽新聞
test
0:00 / 0:00
朱立倫：民進黨缺水缺電缺蛋 還丟槍丟人丟友邦
針對2024總統立委選舉相關議題，國民黨主席朱立倫今在中常會上表示，「錯誤的政策比貪汙更可怕」，民進黨最有能力拚政治、選舉，但解決缺水、缺電、缺蛋、缺民生物資卻無能至極，甚至對於國防、外交、兩岸也無半撇，國民黨更應該努力讓民眾看到走對的路，為台灣、為中華民國打拚。
朱立倫指出，全民最擔憂的就是缺水、缺電、缺蛋、缺民生物資，蔡政府7年來花了1800多億意圖確保民生供水，結果卻仍年年缺水，今年民生、工業各種用水都有危機。
缺電部分，朱立倫說，蔡政府的能源政策就是用進口天然氣與進口能源取代其他能源，因國際能源大漲，單台電去年加上今年預估就會虧掉5700億，中油加台電去年就虧掉4800億，這些都是全民的錢，要多久才能賺得回來？再加上現在缺蛋，之後可能會缺雞肉、缺豬肉，都是錯誤的政策造成。
朱立倫認為，關於總統職權的兩岸、國防、外交部分，民進黨意識形態「務實台獨」就是每天去中化、各種力量抗中，對真正能夠兩岸交流對話的國民黨更是不斷抹紅；國防部分，最近「丟槍、丟人、丟士氣」，國軍竟然槍也不見、人也跑掉，面對國外媒體污辱國軍有九成退伍軍人可能親共，最高領導者及三軍統帥竟然沒有出來講任何一句話，這樣一來國人的士氣在哪裡？
朱立倫接著表示，今天外交危機又出現，可能還會丟友邦，國民黨從馬政府時代穩定維持22個友邦，走到今天可能會變成歷史最低的13友邦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言