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游錫堃虎科大演講鄭重警告中國不要對台動武 慎防「噎住」

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
立法院長游錫堃（中）今天到虎尾科技大學演講。記者黃于凡／攝影
立法院長游錫堃（中）今天到虎尾科技大學演講。記者黃于凡／攝影

立法院長游錫堃今天受邀到虎尾科技大學演講，以詩說台灣民主路為題，與青年學子分享台灣民主源流；會前受訪時，游錫堃以烏俄戰爭為例，鄭重告訴中國不要對台灣動武，否則像俄羅斯一樣噎住，一周的仗打成一年，就會很淒慘。

游錫堃說，俄羅斯入侵烏克蘭，原本預計一周速戰速決拿下，現在一戰就是一年多，噎住了，吞不下去，也不願意吐出來；以此鄭告習近平，不要輕易對台灣動武，因為台灣會讓中國噎住，如果中國噎住就會很淒慘，台灣人也一定要把防衛意志找回來。

游錫堃說，防衛意志是最好的國防，從武裝抗日算起，民主化過程遭遇許多挫折，共有6大政治結社，前5次都非常慘，有流血、流淚，被關的人很多，一個美麗島事件就被關200多人，直到最後一次結社終於成功，希望透過演講讓年輕人了解民主源流。

游錫堃也說，他明天將出版一本新書，名為詩說台灣民主路，希望讓年輕人更認識台灣民主，內容主要包括詩說台灣民主源流、傳承本土語言、豐富文學修養、推廣吟唱藝術、深化歷史知識，希望幫助台灣把防衛意志的精神找回來。

游錫堃說，台灣民主是先賢流血流淚累積而成，台灣民主是百年追求，並非過去唸書時讀到是蔣介石來台後實施地方自治，台灣第一次政治結社，名稱為台灣議會期成同盟會，從1923年申請報備，曾經核准過，但當時台灣總督是土皇帝，集行政、立法、司法於一身，他不同意，害怕台灣人獨立，所以就抓很嚴。

游錫堃說，1923年自治警察事件至今剛好百年，期間發生很多事情，與虎科大同學分享1895年歷史，當時日本接收台灣，與俄羅斯入侵烏克蘭有本質上不同，因為俄羅斯入侵烏克蘭是侵略，所以烏克蘭有政府、有總統、有國軍、有武器，也有友邦支持，但當時台灣是被親國割讓出去，所以日本是來接收。

立法院長游錫堃（前排左五）出版新書，今天到虎尾科技大學演講。記者黃于凡／攝影
立法院長游錫堃（前排左五）出版新書，今天到虎尾科技大學演講。記者黃于凡／攝影
立法院長游錫堃（後排中）今天到虎尾科技大學演講。記者黃于凡／攝影
立法院長游錫堃（後排中）今天到虎尾科技大學演講。記者黃于凡／攝影
立法院長游錫堃（前排右一）出版新書，今天到虎尾科技大學演講。記者黃于凡／攝影
立法院長游錫堃（前排右一）出版新書，今天到虎尾科技大學演講。記者黃于凡／攝影

游錫堃 俄羅斯 烏克蘭 虎尾科技大學

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