藍營選策會成員傅崐萁等人入列 徐巧芯直言「瑟瑟發抖」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員徐巧芯。記者林佳彣／攝影
國民黨北市議員徐巧芯。記者林佳彣／攝影

國民黨中常會今成立「中央選戰策略會報」，啟動立委提名作業。其中北市松山、信義區競爭激烈的，最新民調指北市議員徐巧芯勝過現任費鴻泰、民進黨北市議員許淑華。徐表示，民調作為參考，她仍有非常多努力空間，同時重申競選訴求，要重振國民黨在年輕人的支持度及開拓中間選民。

國民黨選策會成員名單包含現任立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人。徐巧芯直言很緊張，尤其之前曾匿名檢舉傅崐萁在選中常委過程送禮，後來名字遭公佈出來。對於選策委名單，她有點瑟瑟發抖，但是關關難過關關過，相信不管是什麼制度，只要努力爭取選民認同，應該還是可以過關。

根據最新民調顯示，台北市第七選區（松山信義）黨內互比，費鴻泰34.1%、徐巧芯36.5% ；若與同選區對手民進黨議員許淑華對比，費鴻泰42.7%、許淑華34.5%，徐巧芯43.5%、許淑華34.6%。

北市議員徐巧芯今表示，民調都是作為參考，她後續還有非常多的努力空間，要持續拜託信義、南松山的選民，讓他們覺得她有機會能進國會替大家服務，自己未來在國會問政的形式風格作法不同於現任，例如揭露弊端。

徐巧芯指出，從民調可看到她在年輕人、中間選民的支持度是非常高。她在這次競選訴求也清楚提到，重振國民黨在年輕人的支持度，以及開拓中間選民的支持，是她2024年如果能夠成功代表國民黨參選一個非常重要的理由。

徐巧芯 國民黨 傅崐萁

延伸閱讀

國民黨通過選策會名單 蔣根煌反對傅崐萁入列…朱立倫不理

重新告發陳宗彥涉貪 北檢3月29日傳喚徐巧芯

立委民調／徐巧芯、費鴻泰皆贏許淑華 李彥秀大勝高嘉瑜

2024最新民調！侯友宜領先賴清德「差距縮小」 徐巧芯曝1關鍵

相關新聞

賴清德：台灣今年經濟挑戰多 應重點關注基層實質感受

民進黨中常會今天邀請台灣經濟研究院院長張建一，以「2023年經濟展望，詭譎多變的2023年全球經濟」為題進行專案報告。民...

朱立倫：民進黨缺水缺電缺蛋 還丟槍丟人丟友邦

針對2024總統立委選舉相關議題，國民黨主席朱立倫今在中常會上表示，「錯誤的政策比貪汙更可怕」，民進黨最有能力拚政治、選...

拚三重立委 前議員李坤城：已有百位里長支持

新北市前議員李坤城去年宣布不參選議員連任，積極備戰三重區立委初選。李坤城說，三重立委選區有103位里長，目前已有100位...

大局條款影響選戰？ 彭佳芸：英系符合黨章都能選

民進黨主席賴清德祭出「大局條款」，不建議現任議員落跑參選立委，黨內出現不同意見。湧言會立委趙天麟14日開第1槍，宣示不支...

游錫堃虎科大演講鄭重警告中國不要對台動武 慎防「噎住」

立法院長游錫堃今天受邀到虎尾科技大學演講，以詩說台灣民主路為題，與青年學子分享台灣民主源流；會前受訪時，游錫堃以烏俄戰爭...

藍營選策會成員傅崐萁等人入列 徐巧芯直言「瑟瑟發抖」

國民黨中常會今成立「中央選戰策略會報」，啟動立委提名作業。其中北市松山、信義區競爭激烈的，最新民調指北市議員徐巧芯勝過現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦