藍營選策會成員傅崐萁等人入列 徐巧芯直言「瑟瑟發抖」

國民黨中常會今成立「中央選戰策略會報」，啟動立委提名作業。其中北市松山、信義區競爭激烈的，最新民調指北市議員徐巧芯勝過現任費鴻泰、民進黨北市議員許淑華。徐表示，民調作為參考，她仍有非常多努力空間，同時重申競選訴求，要重振國民黨在年輕人的支持度及開拓中間選民。

國民黨選策會成員名單包含現任立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人。徐巧芯直言很緊張，尤其之前曾匿名檢舉傅崐萁在選中常委過程送禮，後來名字遭公佈出來。對於選策委名單，她有點瑟瑟發抖，但是關關難過關關過，相信不管是什麼制度，只要努力爭取選民認同，應該還是可以過關。

根據最新民調顯示，台北市第七選區（松山信義）黨內互比，費鴻泰34.1%、徐巧芯36.5% ；若與同選區對手民進黨議員許淑華對比，費鴻泰42.7%、許淑華34.5%，徐巧芯43.5%、許淑華34.6%。

北市議員徐巧芯今表示，民調都是作為參考，她後續還有非常多的努力空間，要持續拜託信義、南松山的選民，讓他們覺得她有機會能進國會替大家服務，自己未來在國會問政的形式風格作法不同於現任，例如揭露弊端。

徐巧芯指出，從民調可看到她在年輕人、中間選民的支持度是非常高。她在這次競選訴求也清楚提到，重振國民黨在年輕人的支持度，以及開拓中間選民的支持，是她2024年如果能夠成功代表國民黨參選一個非常重要的理由。