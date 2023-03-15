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李全教列選策會挨轟 國民黨：他已服刑完畢沒有爭議

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右二）前年底主持國民黨台南市黨部新任主委林進旺（左）布達，前立委李全教（右）也出席。本報資料照片
國民黨主席朱立倫（右二）前年底主持國民黨台南市黨部新任主委林進旺（左）布達，前立委李全教（右）也出席。本報資料照片

國民黨中常會今天通過「中央選戰策略會報」名單，其中包含過去涉及賄選案的李全教。國民黨發言人林家興今受訪表示，李全教在台南有豐富經驗，且相關司法案件都已經服刑完畢，目前沒有相關爭議，感謝他接任。

林家興轉述表示，對於這次名單，中常委有提議其他地區是否能有代表放入，黨主席朱立倫表示將再研議。這次選戰策略會報是要協調艱困選區找強棒，有接近50個左右選區要找優秀人才，有人表態或有人選後，會由地方黨部協調，不會由選策會來處理。

對於李全教過去的爭議，林家興表示，朱立倫和秘書長黃健庭提及，徵詢很辛苦，這是苦差，很多人沒答應接任。而李全教在台南有豐富經驗，且相關司法案件都已經服刑完畢，目前沒有相關爭議，感謝他接任。

對於媒體提問指朱立倫過去說要採最高道德標準，林家興表示，這是黨公職提名的部分，選策會是國民黨內部組織，不涉及黨章提名。

李全教 林家興 朱立倫

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