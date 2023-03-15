民進黨原住民立委砲轟高金素梅：用簡體字替中國說話

民進黨原民部主任伍麗華今天表示，立委高金素梅昨天質詢時簡報用簡體字，身為台灣原住民要表達，這些年好不容易從法令、學校，一點一滴重新裝備原住民各族群的主體性，呼籲不要再拿腳本替人說話，特別是要把台灣原住民打回少數民族的中國說話。

伍麗華指出，現在台灣最大的威脅就是中國，並且是屬於恐怖情人那一種，一方面拿著槍對著你，一方面說我愛你，並且不斷威脅你不可以離開我。再度重申，兩岸的和平發展是台灣人民最嚮往的事情，我們是台灣原住民，腰桿挺直、義正詞嚴要求對岸撤除飛彈、共同為兩岸的和平努力付出，才對得起我們身為國會議員的職務。

伍麗華說，原住民的靈魂要站起來，和所有台灣人站在同一個陣線，勇敢呼籲中國共產黨，要尊重台灣的主權和民主，不要文攻武嚇，這樣才是真和平。

總統府發言人Kolas Yotaka昨天也在臉書表示，2019年，高金素梅在中國自稱代表台灣人向中國政府倡議「堅持九二共識」，但到了2022年，共機還是擾台超過1700次。立法院總質詢這個節骨眼，與其引用美國通過的法案指控我國政府「挑釁」中國，與其引用網路上的假訊息製造戰爭恐懼，倒想請問高金素梅，是否願意公開反對「台灣是中國的一部分」謬論；是否願意公開反對中共中央總書記習近平要對台灣施行「一國兩制」。

Kolas指出，不能假「和平」之名，行「投降」之實，要對台灣的安全與未來負責，面對中國，大家都要挺直腰桿，「包括我，也包括妳，請為我們自己的國家奮鬥」。