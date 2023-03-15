民進黨原住民立委砲轟高金素梅：用簡體字替中國說話

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨山地原住民立委、原民部主任伍麗華。圖／取自伍麗華臉書
民進黨山地原住民立委、原民部主任伍麗華。圖／取自伍麗華臉書

民進黨原民部主任伍麗華今天表示，立委高金素梅昨天質詢時簡報用簡體字，身為台灣原住民要表達，這些年好不容易從法令、學校，一點一滴重新裝備原住民各族群的主體性，呼籲不要再拿腳本替人說話，特別是要把台灣原住民打回少數民族的中國說話。

伍麗華指出，現在台灣最大的威脅就是中國，並且是屬於恐怖情人那一種，一方面拿著槍對著你，一方面說我愛你，並且不斷威脅你不可以離開我。再度重申，兩岸的和平發展是台灣人民最嚮往的事情，我們是台灣原住民，腰桿挺直、義正詞嚴要求對岸撤除飛彈、共同為兩岸的和平努力付出，才對得起我們身為國會議員的職務。

伍麗華說，原住民的靈魂要站起來，和所有台灣人站在同一個陣線，勇敢呼籲中國共產黨，要尊重台灣的主權和民主，不要文攻武嚇，這樣才是真和平。

總統府發言人Kolas Yotaka昨天也在臉書表示，2019年，高金素梅在中國自稱代表台灣人向中國政府倡議「堅持九二共識」，但到了2022年，共機還是擾台超過1700次。立法院總質詢這個節骨眼，與其引用美國通過的法案指控我國政府「挑釁」中國，與其引用網路上的假訊息製造戰爭恐懼，倒想請問高金素梅，是否願意公開反對「台灣是中國的一部分」謬論；是否願意公開反對中共中央總書記習近平要對台灣施行「一國兩制」。

Kolas指出，不能假「和平」之名，行「投降」之實，要對台灣的安全與未來負責，面對中國，大家都要挺直腰桿，「包括我，也包括妳，請為我們自己的國家奮鬥」。

原住民 伍麗華 高金素梅

延伸閱讀

民進黨：高金素梅質詢用簡體字「價值錯亂」 是中共給的稿子嗎？

宏都拉斯欲與中國建交 侯友宜：台灣要自立、自信、自強

【即時短評】政府被監督 不能事事都貼「疑美」標籤

立委批美學人計畫違法損主權 陳建仁否認：互相交流

相關新聞

賴清德：台灣今年經濟挑戰多 應重點關注基層實質感受

民進黨中常會今天邀請台灣經濟研究院院長張建一，以「2023年經濟展望，詭譎多變的2023年全球經濟」為題進行專案報告。民...

朱立倫：民進黨缺水缺電缺蛋 還丟槍丟人丟友邦

針對2024總統立委選舉相關議題，國民黨主席朱立倫今在中常會上表示，「錯誤的政策比貪汙更可怕」，民進黨最有能力拚政治、選...

游錫堃虎科大演講鄭重警告中國不要對台動武 慎防「噎住」

立法院長游錫堃今天受邀到虎尾科技大學演講，以詩說台灣民主路為題，與青年學子分享台灣民主源流；會前受訪時，游錫堃以烏俄戰爭...

藍營選策會成員傅崐萁等人入列 徐巧芯直言「瑟瑟發抖」

國民黨中常會今成立「中央選戰策略會報」，啟動立委提名作業。其中北市松山、信義區競爭激烈的，最新民調指北市議員徐巧芯勝過現...

李全教列選策會挨轟 國民黨：他已服刑完畢沒有爭議

國民黨中常會今天通過「中央選戰策略會報」名單，其中包含過去涉及賄選案的李全教。國民黨發言人林家興今受訪表示，李全教在台南...

民進黨原住民立委砲轟高金素梅：用簡體字替中國說話

民進黨原民部主任伍麗華今天表示，立委高金素梅昨天質詢時簡報用簡體字，身為台灣原住民要表達，這些年好不容易從法令、學校，一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦