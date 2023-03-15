美聯邦眾院撥款委員會國防小組訪團抵台 將晉見蔡總統

美國聯邦眾院撥款委員會國防小組主席克維特（Ken Calvert）今天率團搭乘行政專機來台訪問2天，外交部今天表示，訪團為六位撥款委員會成員，訪台期間將晉見蔡英文總統，並與國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮會面。

外交部表示，對於六位跨黨派美國聯邦眾議員到訪表示誠摯歡迎，這次來訪的六位聯邦眾議員都是台灣在美國國會的重要友人，過去幾年曾分別在強化台美安全合作、支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）與「印太經濟架構」（IPEF）及台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）等重要議題上，堅定為台灣發聲。

外交部表示，此次美國聯邦眾院撥款委員會國防小組訪團到訪，再次彰顯美國國會對台灣不分黨派的強勁支持，外交部將持續與美國國會、行政部門密切合作，以穩健深化台美在各領域的合作夥伴關係。

外交部指出，訪團成員為美國聯邦眾院撥款委員會國防小組主席克維特（Ken Calvert, R-CA）、聯邦眾議員柯爾（Tom Cole, R-OK）、沃麥克（Steve Womack, R-AR）、喬伊斯（David Joyce, R-OH）、凱斯（Ed Case, D-HI）及賈西亞（Mike Garcia, R-CA）等六人。