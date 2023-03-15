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故宮文物圖檔遭複製外流 立委陳琬惠批資安事件成日常
故宮十萬件文物高階圖檔遭複製外流，民眾黨團今舉行記者會，指政府對於防詐措施仍停留在淺層防堵，雖宣示成立「打詐國家隊」，但遇事只會互相踢皮球，立委陳琬惠今說，如果「不設防」就是政府對資安或防治詐騙的態度，那也難怪詐騙案件不斷飆升，幾乎成為台灣民眾日常。
陳琬惠表示，去年六月故宮系統被駭，大量典藏品圖檔外流在網路公開販售，故宮卻輕描淡寫說「不是被駭，是被截圖」這種說法反映政府系統完全不設防，才會讓「駭客想來就來、想爬就爬」，也讓詐騙集團猖狂，不斷出現冒用名人鼓吹投資等不法情事。
陳琬惠指出，根據刑事局統計資料，2018年單就網路詐騙案財損就有4.7億元，8千多人受害；2022年財損超過20億，被害人數也超過1萬3千多人，增漲幅度高達六成。
陳琬惠認為，很大的原因在於金融科技和金流工具的日新月異，讓警方查緝面臨瓶頸，政府的金融科技和工具管理都應與時俱進，才能有效打擊犯罪。
陳琬惠指出，近來以ChatGPT為首的人工智能語言模型興起，已經有不法人士用來犯罪，模擬真實專家口吻、快速產製客製化的犯罪內容，民眾因此更容易受到蠱惑。
陳琬惠表示，這些人工智能可自動化詐騙流程，包括發送詐騙訊息、收集受害者訊息，增加受害者的風險；人工智能用於詐騙產業已是現在進行式，政府必須馬上著手監管，加速犯罪防治，才能確實保障民眾的財產與安全。
陳琬惠呼籲，「打詐國家隊」不能淪為口號，跨部會從技術、金融管理與教育宣導多管齊下，才能有效治理詐騙，請政府拿出承認錯誤的勇氣，切莫繼續以拖待變，讓國人一再受騙。
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