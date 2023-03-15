陳耀祥涉護航鏡電視列被告 時力要他自行迴避以正視聽

士林地檢署偵辦鏡電視執照申設案，NCC主委陳耀祥被列為瀆職罪被告，時代力量立委邱顯智表示，陳耀祥應該要自行迴避鏡電視的審查案，以正視聽；時代力量立委陳椒華說，政府機關首長被檢方列為貪瀆被告的嚴重性不言而喻，陳耀祥應該要自行迴避，而非被動等待別人要求。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥疑似接受執政高層施壓，放行通過鏡電視申辦執照的審查，因而遭到檢舉涉及護航與瀆職，收案的士林地檢署今天將陳耀祥移轉管轄至台北地檢署，時任鏡電視董事長裴偉則仍由士林地檢署偵辦，目前兩人均為「他」字案被告。

邱顯智上午受訪時表示，時代力量立法院黨團今天在交通委員會提出臨時提案，他們主張陳耀祥應該要迴避，如果陳耀祥現在已經列為被告，而且案件還在台北地檢署審理當中，基於獨立性跟中立性，陳耀祥在日後的審理應該要迴避，「我們認為這個立場比較妥當」。

不過，邱顯智說，交通委員會召委、國民黨立委陳雪生認為，現在的偵查狀況依然不明，所以暫時不予處理，但是如果確實有這樣的狀況，陳耀祥確實應該要迴避，以正視聽，這樣比較能夠保持審理的公正性。

陳椒華受訪時表示，鏡電視與許多案件都在NCC審理，事關重大，因此她今天在交通委員會提出臨時提案，要求陳耀祥應該依照「公職人員利益衝突迴避法」、「國家通訊傳播委員會委員會議事要點」的規定迴避審查。

陳椒華說，很遺憾陳耀祥本人完全不知道自己被列為被告，並且以「未被傳訊」為由認為不應該迴避，而且該臨時提案後來也沒有被處理，政府機關首長被檢方列為貪瀆被告的嚴重性不言而喻，陳耀祥應該自行迴避鏡電視的審查案，而非被動等待別人要求。