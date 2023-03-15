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陳耀祥涉護航鏡電視列被告 時力要他自行迴避以正視聽

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院交通委員會今天邀請國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥列席報告業務概況，並備質詢。記者曾原信／攝影
立法院交通委員會今天邀請國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥列席報告業務概況，並備質詢。記者曾原信／攝影

士林地檢署偵辦鏡電視執照申設案，NCC主委陳耀祥被列為瀆職罪被告，時代力量立委邱顯智表示，陳耀祥應該要自行迴避鏡電視的審查案，以正視聽；時代力量立委陳椒華說，政府機關首長被檢方列為貪瀆被告的嚴重性不言而喻，陳耀祥應該要自行迴避，而非被動等待別人要求。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥疑似接受執政高層施壓，放行通過鏡電視申辦執照的審查，因而遭到檢舉涉及護航與瀆職，收案的士林地檢署今天將陳耀祥移轉管轄至台北地檢署，時任鏡電視董事長裴偉則仍由士林地檢署偵辦，目前兩人均為「他」字案被告。

邱顯智上午受訪時表示，時代力量立法院黨團今天在交通委員會提出臨時提案，他們主張陳耀祥應該要迴避，如果陳耀祥現在已經列為被告，而且案件還在台北地檢署審理當中，基於獨立性跟中立性，陳耀祥在日後的審理應該要迴避，「我們認為這個立場比較妥當」。

不過，邱顯智說，交通委員會召委、國民黨立委陳雪生認為，現在的偵查狀況依然不明，所以暫時不予處理，但是如果確實有這樣的狀況，陳耀祥確實應該要迴避，以正視聽，這樣比較能夠保持審理的公正性。

陳椒華受訪時表示，鏡電視與許多案件都在NCC審理，事關重大，因此她今天在交通委員會提出臨時提案，要求陳耀祥應該依照「公職人員利益衝突迴避法」、「國家通訊傳播委員會委員會議事要點」的規定迴避審查。

陳椒華說，很遺憾陳耀祥本人完全不知道自己被列為被告，並且以「未被傳訊」為由認為不應該迴避，而且該臨時提案後來也沒有被處理，政府機關首長被檢方列為貪瀆被告的嚴重性不言而喻，陳耀祥應該自行迴避鏡電視的審查案，而非被動等待別人要求。

陳耀祥 鏡電視 時代力量

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