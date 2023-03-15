生日宣布明年拚3連任 蔡易餘許願：賴清德當選總統、我連任
嘉義縣民進黨立委蔡易餘昨天白色情人節，歡度42歲生日，在親朋好友、助理、地方人士慶賀下，宣布明年初拚海區3連任，生日第一願望希望黨主席賴清德順利當選總統，他明年大選繼續連任立委。
「政三代」蔡易餘連任2屆立委，2012年首次獲黨中央徵召參選第八屆立委，獲7萬2586票，以差距0.61%敗給時任國民黨立委翁重鈞。2015年，黨內立委初選民調，蔡易餘獲40.87%，擊敗前立委林國慶37.89%，獲提名參選2016年立委，獲7萬2469票，擊敗前東石鄉長林純金兒子林江釧，當選第九屆立委。
本屆立委選舉，蔡易餘獲8萬1028票，得票率57.55%，大贏國民黨立委翁重鈞輔選的「政二代」議員王啟澧。蔡易餘基層經營認真深入，累積政治實力，得票數一次比一次高，還推派服務處主任王宣貿，返鄉參選本屆台南市議員第1選區當選。親友助理準備蛋糕寫上「連任立委，易如反掌，如餘得水。」
蔡易餘謝謝大家滿滿的祝福，他會繼續努力為嘉義拚！第一個願望，希望賴清德順利當選總統，延續蔡英文總統優良執政，繼續替台灣在國際上發光發熱。第二願望，希望明年大選繼續連任，他說，「能夠替成長土地奉獻人生，是我這輩子最最最快樂的事情，所以我會爭取連任，能夠有機會再為嘉義做更多，讓地方越來越好。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言