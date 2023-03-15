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生日宣布明年拚3連任 蔡易餘許願：賴清德當選總統、我連任

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣民進黨立委蔡易餘昨天白色情人節，歡度42歲生日，在親朋好友、助理、地方人士慶賀下，宣布明年初拚海區3連任。記者魯永明／翻攝
嘉義縣民進黨立委蔡易餘昨天白色情人節，歡度42歲生日，在親朋好友、助理、地方人士慶賀下，宣布明年初拚海區3連任。記者魯永明／翻攝

嘉義縣民進黨立委蔡易餘昨天白色情人節，歡度42歲生日，在親朋好友、助理、地方人士慶賀下，宣布明年初拚海區3連任，生日第一願望希望黨主席賴清德順利當選總統，他明年大選繼續連任立委。

「政三代」蔡易餘連任2屆立委，2012年首次獲黨中央徵召參選第八屆立委，獲7萬2586票，以差距0.61%敗給時任國民黨立委翁重鈞。2015年，黨內立委初選民調，蔡易餘獲40.87%，擊敗前立委林國慶37.89%，獲提名參選2016年立委，獲7萬2469票，擊敗前東石鄉長林純金兒子林江釧，當選第九屆立委。

本屆立委選舉，蔡易餘獲8萬1028票，得票率57.55%，大贏國民黨立委翁重鈞輔選的「政二代」議員王啟澧。蔡易餘基層經營認真深入，累積政治實力，得票數一次比一次高，還推派服務處主任王宣貿，返鄉參選本屆台南市議員第1選區當選。親友助理準備蛋糕寫上「連任立委，易如反掌，如餘得水。」

蔡易餘謝謝大家滿滿的祝福，他會繼續努力為嘉義拚！第一個願望，希望賴清德順利當選總統，延續蔡英文總統優良執政，繼續替台灣在國際上發光發熱。第二願望，希望明年大選繼續連任，他說，「能夠替成長土地奉獻人生，是我這輩子最最最快樂的事情，所以我會爭取連任，能夠有機會再為嘉義做更多，讓地方越來越好。」

嘉義縣民進黨立委蔡易餘昨天白色情人節，歡度42歲生日，在親朋好友、助理、地方人士慶賀下，宣布明年初拚海區3連任。記者魯永明／翻攝
嘉義縣民進黨立委蔡易餘昨天白色情人節，歡度42歲生日，在親朋好友、助理、地方人士慶賀下，宣布明年初拚海區3連任。記者魯永明／翻攝
嘉義縣民進黨立委蔡易餘昨天白色情人節，歡度42歲生日，在親朋好友、助理、地方人士慶賀下，宣布明年初拚海區3連任。記者魯永明／翻攝
嘉義縣民進黨立委蔡易餘昨天白色情人節，歡度42歲生日，在親朋好友、助理、地方人士慶賀下，宣布明年初拚海區3連任。記者魯永明／翻攝

蔡易餘 嘉義 翁重鈞

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