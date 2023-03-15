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賴清德登記總統初選 黃偉哲獻祝福：盼老市長成台灣新總統

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
副總統賴清德登記民進黨總統初選，台南市長黃偉哲（左）祝福老市長能順利成為台灣新總統。圖／台南市政府提供
副總統賴清德登記民進黨總統初選，台南市長黃偉哲（左）祝福老市長能順利成為台灣新總統。圖／台南市政府提供

副總統兼民進黨主席賴清德今天登記民進黨總統初選，台南市長黃偉哲表示，賴清德學經歷完整、為人耿直又正派，相信會是最好的人選，盼老市長能成為台灣新總統。

黃偉哲說，賴清德醫界出身，於哈佛取得公衛碩士，是台灣政壇兼具國際觀與頂尖學歷的代表人物。

黃偉哲表示，賴清德在台南市長任內，承先啟後，包括全國知名的南美館、中西區老街風華再現，也是全台最早推動低碳城市自治條例城市。

黃偉哲指出，人權與轉型正義也是賴清德著力甚深的理念，例如第一個制定言論自由日、設立湯德章紀念日（正義與勇氣紀念日）等，都是賴任內的成果。

黃偉哲強調，賴清德身正、意誠，一定能帶領台灣深化民主自由，與美日等國際盟友發展更鞏固的關係。

針對友邦宏都拉斯新總統宣布將和中國建立邦交關係，黃偉哲直言中國在美國後院這樣操作，針對性很強，但台灣不會屈服於這樣的打壓，會更堅定深化與民主夥伴的合作關係。

黃偉哲 賴清德

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