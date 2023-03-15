宏都拉斯欲與中國建交 侯友宜：台灣要自立、自信、自強

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）在推特發文表示，已經指示外長處理和中國建立正式外交關係事宜。新北市長侯友宜今天在市政會議後接受聯訪時表示，面對國際情勢的詭譎，台灣一定要自立跟自信、自強，一定要以國家的利益為最大考量，所以繼續努力繼續加油

立委高金素梅昨在質詢行政院長陳建仁，質疑美國國內通過的「台灣學人計畫」，將派美國聯邦官員來台灣政府「工作（Work）」，違反中華民國「公務人員任用法」不得有非本國公民任職等規定，更損及國家主權。陳建仁表示，「妳（指高金素梅）講了半天，也不過就是疑美論的想法而已。」

侯友宜對此表示，台灣在東亞地區的戰略位子非常重要，尤其台海穩定是一致性的方向，所以站在國家利益跟人民安全安心考量，就必須要讓台灣能安全，這是大家的方向，不管有什麼想法，凡事以國家利益跟人民安全為最大考量。