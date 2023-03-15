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白宮前國安顧問稱寧願摧毀台積電 綠委認為不致於發生

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
美國白宮前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）。路透
美國白宮前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）。路透

美國白宮前國安顧問歐布萊恩昨天表示，如果中國攻打台灣，美國會摧毀台灣的半導體設施，以避免被中國接收，民進黨立委許智傑今天說，這種說法凸顯台積電的重要性，美國絕對不能讓半導體龍頭落入中共手中。

歐布萊恩（Robert O’Brien）昨天在智庫蘇凡中心（Soufan Center）主辦的安全論壇上表示，如果中國大陸在入侵的狀況下控制台積電，中國就會成為矽晶片的新OPEC，中國將有能力控制全世界的經濟，「美國和盟國絕不會讓這些工廠落入中國之手」。

許智傑今天受訪時說，有關學者的說法他予以尊重，不過這也凸顯台積電的重要性，美國絕對不能讓半導體龍頭落入中共的手中。

許智傑認為，民主國家聯防台灣的局面已經成形，中共不能、也不敢隨便輕舉妄動，「未來摧毀台灣半導體設施的狀況，我們不希望發生，我認為也不致於發生」。

不過，論壇主持人克雷門斯（Steve Clemons）表示，歐布萊恩如此坦率令他震驚，這位參贊最高機密的前國家安全顧問可能知道，如果美國和盟國無法阻止中國占領台灣，可能有類似「終結台積電」的行動方案。

美國 半導體 台積電

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