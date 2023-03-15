台宏斷交危機？宏都拉斯抵外交部說明台宏邦交

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）在推特發文表示，已經指示外長處理和中國建立正式外交關係事宜。外交部已向宏國政府表達嚴正關切，宏國駐台大使布羅德（Harold Burgos）也在上午11點左右抵達外交部。

宏國駐台大使布羅德（Harold Burgos）今天上午11點左右抵達外交部，上樓前曾面露微笑向媒體招手，但未回應，媒體詢問是否受訪，他說「等一下」，接著由外交部人員陪同搭乘電梯上樓。

外交部表示，關於宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）宣布與中國發展官方關係事，外交部已掌握訊息，也向宏國表達關切；台灣已經屢次向宏都拉斯說明，我方是真誠可靠的合作夥伴，台灣政府也一向在能力範圍內，協助宏國推動國家建設發展。