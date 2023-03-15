影／新北民進黨團開記者會挺賴清德 要侯友宜留下來

新北市民進黨團今日上午開「新北議員率先發聲、團結力挺賴清德」記者會，喊出「團結信賴、信賴台灣」。新北各派系議員都派出代表，力挺賴清德登記參選總統，盼全民讓新北出身的賴當選總統，也有議員酸新北市長侯友宜在等待黃袍加身，要侯好好守在新北市議會。

蘇系市議員張維倩表示，新北市議會2018年25席議員成長到2022年的28席，民進黨表現得到民眾肯定，南投縣立委補選，蔡培慧也順利當選，民進黨在賴清德帶領下已經甦醒，將會贏得勝利，今天要展現表現新北團結，新北開始贏，全國一定贏，全力支持賴清德擔任中華民國總統。

正國會市議員卓冠廷說，民進黨勇於競爭，自己會在這個時候出來，就是想展現民進黨的團結，讓賴清德代表民進黨參選總統。而新北市長侯友宜此時此刻卻仍在等待黃袍加身，侯若要去選總統，要先說服新北市民。

新潮流市議員張錦豪指出，新北市出了一個醫生、行政院長、台南市長，相信未來還會再出一個總統，而且就在萬里，相信賴靠自己當上總統，也能勉勵許多小朋友。

英系市議員彭佳芸表示，去年2022大選後，賴清德就已經下鄉，舉辦向黨員報告的說明會，第一場就辦在三重，積極檢討與改進，這就是民進黨的價值，也是民進黨勝選的開始。

湧言會市議員黃淑君指出，賴清德現在要去黨內總統初選，這代表著黨內的大團結。相較之下，侯友宜身為新北市長，卻只會去辦理民座談會，也不來議會接受監督，希望他不要辜負400萬人的請託。

市議員李宇翔說，賴清德給年輕人許多機會，大量運用年輕人，希望未來能有如此重視年輕人的總統來帶領台灣前進。先看賴清德過去的表現，再轉過頭看市長侯友宜，侯市府的姐妹市是六都最少，在現在這樣的國際情勢下，台灣需要有國際社交能力的總統，希望賴清德能順利當選。