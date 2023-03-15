學者反戰拒絕美國軍事主義 范雲：應該發起反侵略聲明

近日有多名學者發起「反戰」聲明，民進黨立委范雲今天表示，台灣不曾對中國文攻武嚇，「我們總是期待兩岸和平」，這些人是誤會當年歐美反戰運動的訴求，台灣沒有企圖侵略任何國家，如果他們真的想要發起聲明，應該要發起一份「反侵略」的聲明。

政治大學傳播學院教授馮建三、郭力昕、陽明交通大學科技與社會研究所榮譽教授傅大為、中央研究院歐美研究所研究員盧倩儀等人近期發起「反戰」聲明，內容強調「和平、反軍火、重氣候、要自主」，並且呼籲停止美國軍事主義與經濟制裁等。

范雲上午在臉書發文提及，最近有幾十位學界的朋友發起一份「反戰」的聲明，自己想要跟這些朋友們溝通一些想法，她在丹麥首都哥本哈根參與世界民主高峰會時，有聽到歐洲與烏克蘭參與者的演講。

范雲指出，這些參與者說「如果要烏克蘭停止戰鬥，那就不會有烏克蘭的存在，但是如果是要俄羅斯停止戰鬥，那就不會有這場戰爭」。

范雲表示，台灣跟烏克蘭的處境一樣，「我們不是發動侵略的那一方，我們是被迫保衛自己家園國土的這一方」；台灣跟烏克蘭的處境一樣，「我們不曾對中國文攻武嚇，我們總是期待兩岸和平」。

范雲認為，這些發起反戰聲明的學界朋友們，他們是誤會了當年歐美反戰運動的訴求，因為當年這些歐美發起反戰運動，主要是反對自己的國家去侵略、入侵其他國家，但是台灣沒有企圖侵略任何國家。

范雲說，如果今天台灣的知識份子想要發起什麼聲明，那麼他們應該發起的是一份「反侵略」聲明，大家一起反對中共對台灣的侵略，這份聲明不但要連結世界民主國家的參與，更要與中國的知識份子對話，希望他們在中國也能發起一份「反戰」的聲明。

范雲強調，沒有任何一位台灣人想要發起戰爭，但是大家一定會為家園受到侵略的台灣挺身而出。