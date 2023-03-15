誰說男大當婚？全台十大人氣未婚男民代在這！

他們都是未婚單身漢

3月14日白色情人節，源自日本非正式節日，通常欲告白的女方會選在2月14日情人節送禮給心儀對象，收到禮物的一方，會於3月14日白色情人節回應女生心意。因應白色情人浪漫氛圍，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出近半年10位高人氣未婚男性民代，此次進榜前10名未婚男民代，除了戀情已攤在陽光下的「品學戀」，其他幾位男性民代經常被熱情支持者詢問「要不要幫忙做媒」。image source:FB/徐弘庭、洪申翰 Sun-Han、鄭正鈐

民眾黨台北市議員陳宥丞說，今年2月14日剛好是周二，周二是他的固定法律諮詢服務日，3月14日也是周二，晚上6點半到10點選民服務。陳宥丞開玩笑說，因為剛好他姓陳，所以每回情人節都自嘲「陳情人節」。

陳宥丞逗趣地指出，和選民聊天時，幾乎都會歷經三個聊天話題，第一，恭喜選上，是什麼心情？第二，你結婚了沒？什麼時候要娶老婆？第三，喜歡什麼類型，幫你介紹女朋友。陳宥丞說，此時他都會攤開一天的行程，通常對方看了之後都會退避三舍。對於結婚生子一事，陳宥丞表示，他與年輕人遇到的困難差不多，尤其居住在台北市，低薪加高房價的環境中，讓他暫時不考慮踏入人生另一個階段，尤其才剛當選，目前扮演好民代角色為眼前最重要之事。

文化大學廣告系專任教授兼系主任鈕則勳表示，現在不婚主義愈來愈明顯，有些政治人物也是抱持不婚主義。鈕則勳說，可能有些民代曾經交往過不錯的對象，卻錯失結婚機會，但若有另一半，其實順其自然即可，不用刻意避開或隱藏，只要不是負面新聞，支持者都會給予祝福。鈕則勳以台灣選舉為例，如果是男性已婚民代，選情最後關鍵時刻，經常會請另一半當分身打「愛妻牌」，因為另一半會有話題性，若是鮮少曝光的「牽手」亮相，大家也會想知道她長什麼樣，類似八卦討論的概念。單身男民代雖然少了這項利器，但也可以靠其他選舉操作來加分。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近半年10位人氣最高的未婚男民代，您心目中的那一位民代有上榜嗎？

No.10 黃世杰 桃園市立法委員

民進黨立委黃世杰堪稱「學霸立委」，細數他從小到大求學過程，建國中學第一名畢業、台灣大學法律系書卷獎、台大法研所榜首、律師高考第一名、司法官考試及格「雙榜」以及公費留考，這些「神人級」成績，被同學封為「讀書神」。根據監察院《廉政專刊》2022年公布黃世杰的財產申報，現金、股票加保險總計超過833萬元，還有一間新北市的房產，也算是「黃金單身漢」。

黃世杰1979年出生，現年44歲，挑戰區域立委之前，任職於桃園市政府擔任顧問。2020年黨內初選，黃世杰爭取提名參選桃園市第二選區，擊敗時任立委陳賴素美，也在立委選舉中，成功擊退國民黨吳志揚，讓吳志揚在輸掉桃園市長一役後，於挑戰區域立委中再吞下敗仗。

黃世杰能勝出，除了個人豐富學經歷，加上父親黃金德是桃園農田水利會前總幹事及前副議長，地方實力雄厚。2024年總統及立委選舉，黃世杰已經表態爭取連任，加上該選區是傳統綠營票倉，其他陣營想拉下他恐怕得多費心力。

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No.9 徐弘庭 台北市議員

徐弘庭連任兩屆台北市議員，在此次2024總統及立委選舉，國民黨內部掀起「世代交替」討論，徐弘庭有意競逐大安文山區立委。對此，徐弘庭表示：「過去老一輩前輩，實力非常強，沒有否定他們的努力，反而因為他們太努力，讓年輕朋友失去同等接受磨練、上戰場機會。」在傳出黨內立委提名，恐設立現任立委優先的「大局條款」之後，徐弘庭說：「我不敢相信離譜方案是真的」。

徐弘庭現年40歲，是國民黨青壯世代，曾在國民黨副主席連勝文擔任悠遊卡公司董事長時任其特助，負責對外發言等事務，逐漸在媒體版面曝光。

2010年五都選舉的選前之夜，連勝文替時任台北縣議會副議長陳鴻源站台造勢遭槍擊，徐弘庭人就在現場，後續也多次替連勝文的傷勢對外說明。2014年連勝文參選台北市長，徐弘庭以連家軍身分參與地方選區，並通過台北市黨內初選獲得提名。首次征戰台北市第六選區（大安、文山），徐弘庭獲得2萬1,832票，僅次台北市前議員李新之子李柏毅，為該選區第二名當選。

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No.8 鄭正鈐 新竹市立法委員

國民黨立委鄭正鈐近期聲量高點，落在12月25日約2,591筆，因為媒體報導揭露，民進黨立法院黨團總召柯建銘的長子柯韋任投資中資企業，柯韋任的董事同事還包含上海政協委員；小兒子柯鈞耀也在中國大陸從事光電耗材料和半導體業務。鄭正鈐發布新聞稿大酸民進黨，「嘴巴喊抗中保台，身體卻很誠實地爽賺人民幣，果然是綠能你不能。」

鄭正鈐現年54歲，最高學歷是中華大學科管所博士，曾任職《工商時報》。鄭正鈐2002年當選新竹市議員並連任五屆，他於2020年轉戰選立委，與民進黨候選人鄭宏輝、時代力量候選人高鈺婷相爭，最後鄭正鈐以9萬5,298票獲勝。

鄭正鈐曾多次表達有意進軍立法院，2002年才剛選上議員，2004年即以無黨籍身分角逐立委選舉，最後落敗。2016年鄭正鈐代表國民黨參選立委，挑戰資深老將柯建銘，最後吞敗，第三次才成功從地方轉戰中央，2024年區域立委選舉肯定也不會缺席。

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No.7 曾玟學 苗栗縣議員

2020年9月苗栗縣議員曾玟學與民進黨立委賴品妤被週刊拍到熱戀中，兩人臉書同步認愛，「品學戀」自此浮出檯面。兩人戀情穩定，曾玟學今年初受訪時被媒體問及何時結婚，他表示：「我要選舉，等選完再說。」九合一大選開票結果，曾玟學順利連任苗栗縣議員，共獲1萬1,149票，為苗栗第五選區第一高票。選後曾玟學忙於公務，不知短時間內，是否有時間討論婚姻大事？

曾玟學1987年出生，2018年以時代力量黨籍身分，征戰苗栗縣議員選舉，拿到5,030票擠進前四強。擁有全國知名度後，曾玟學此次九合一選舉，光是在苗栗頭份市就拿到1萬424 票，得票率高達20%，算得上經營有成。

除了戀情受關注，近半年曾玟學的問政表現，也博得不少網路聲量。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，苗栗縣長鍾東錦首次備詢，曾玟學手拿一台520元的模型車，質詢縣長「公務車要價520萬元太過奢華」，不符合公務座車預算上限為132萬元，此項議題引起網友熱議，討論度約3,284筆。

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No.6 洪申翰 不分區立委

監察院2021年公布立委財產申報，民進黨立委洪申翰申報61萬元，被封為「赤貧立委」。2022年洪申翰存款達106萬7,396元，名下仍無車無房，引來不少網友開玩笑說，「又要連任赤貧立委啦！」洪申翰表示：「我真的覺得我沒有很窮，而且我心靈富有。」但也因為財產申報議題，讓洪申翰媒體曝光度激增，引起不少討論。

洪申翰1984年生，現年38歲，2010年到綠色公民行動聯盟任職，馬政府時期洪申翰要求停建核四，蔡英文政府執政後，他持續監督能源轉型，從參與樂生青年抗爭再到反核，長期活躍於社運界。直至2019年民進黨不分區立委名單，向社運團體借將，洪申翰名列第2名安全名單，才從體制外的呼籲抗爭，進入立法院。

此次2024民進黨不分區名單，傳出民進黨主席賴清德有意以論述能力強，能主導議題走向的戰將，取代只有學者背景的人。洪申翰當初以環保能源鬥士搶進不分區名單，面對即將開戰的2024立委選舉，洪申翰是否有機會繼續留不分區立委，抑或轉戰區域立委，挑戰艱困選區，目前仍是未知數。

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No.5 張博洋 高雄市議員

張博洋在罷免高雄市前市長韓國瑜時聲名大噪，他與公民割草發言人李佾潔、Wecare高雄發起人尹立、罷韓提案領銜人陳冠榮合稱「罷韓四公子」。擁有聲量之後，2022年張博洋順勢代表台灣基進黨，投入高雄市第7選區議員選舉，以1萬4,817票順利當選，成為高雄市基進黨唯一一席市議員，並於勝選後宣布加入高雄市議會的民進黨團運作，一起拚「光復議會」，協助民進黨拿下正副議長選舉，連帶引起網友熱議。

張博洋1991年出生，現年31歲，2022年九合一大選為基進黨搶下一席，被封為大黑馬，他與民進黨關係不錯，卻也差點在選舉年因為失言惹禍上身。張博洋去年7月，曾於臉書發文批評時任民進黨新北市長參選人林佳龍，他認為林佳龍將「恩恩案」與選舉結合相當不妥，引起綠營支持者反彈。張博洋三度道歉，並關閉個人臉書，同時也被解除黨內職務，對此，林佳龍表示沒放在心上，希望他持續批判。

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No.4 蔡易餘 嘉義縣立委

民進黨立委蔡易餘近年唯一「緋聞」，就是2019年選舉期間遭爆料，多年前與卡神楊蕙如同遊泰國被曝光，維基百科資料還被網友改寫配偶欄對象為楊蕙如，讓蔡易餘急秀身分證澄清，表示與楊蕙如僅朋友關係。

蔡易餘1981年出生，現年41歲，擔任立法委員前為執業律師。2013年，當時32歲的蔡易餘擔任民進黨嘉義縣黨部主委，創下民進黨史上最年輕主委紀錄。蔡易餘自2012年任立委，因為身型圓潤屢次引起網友熱議，2020年同黨立委高嘉瑜提議開徵「肥胖稅」，讓蔡易餘意外被點名，同時也因為高嘉瑜說蔡易餘年輕時像玄彬，自此之後，「立法院玄彬」變成蔡易餘的代名詞。2021年因為體重破百公斤，為了健康著想，蔡英文總統半開玩笑表示，希望他3個月瘦到100公斤以下，否則開除黨籍，最後蔡易餘成功減重，共瘦10.5公斤，體重也降至98.5公斤。

近半年，蔡易餘因為九合一大選民進黨吞敗，點名柯建銘、新竹市前市長林智堅以及自己是戰犯，卻遭到柯建銘狠酸「把我跟林智堅拖去斬首算了」，引起不少話題。

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No.3 陳宥丞 台北市議員

根據《網路溫度計》過去幾次統計整理，民眾黨台北市議員陳宥丞第一次投身選舉，網路聲量不容小覤。去年9月，陳宥丞先在雙北十大型男參選人拿到第9名；接著12月雙北新進議員十大聲量統計調查，陳宥丞再度拿到第5名好成績。此次未婚男民代聲量調查，陳宥丞再往前衝，一舉奪得第3名，擊退不少單身男性民代。

陳宥丞1986年出生，現年36歲，九合一大選代表民眾黨挑戰台北第二選區（內湖、南港）時話題就不間斷。陳宥丞說，小時候因為母親工作忙碌，下課後會到母親好友、時任台北市議員黃珊珊辦公室寫作業，從小跟在黃珊珊身邊，對於政治相當感興趣。長年累積觀察與經驗，陳宥丞初試啼聲拿下約2.5萬票，為該選區第二高票，順利承接黃珊珊選區。

進一步觀察分析，陳宥丞近半年網路聲量，幾乎皆與黃珊珊合體才引起話題。選前，黃珊珊騎腳踏車遍及台北12個行政區，到港湖區時替他站台造勢，引起不少討論。黃珊珊敗選後，與4位黨籍市議員當選人開直播聊天，再替陳宥丞創下不少聲量。接下來就看陳宥丞如何鞏固基本盤，為下屆選戰打好基礎。



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No.2 劉建國 雲林縣立法委員

2009年劉建國參與雲林立委補選，宅神朱學恒在部落格發文，認為劉建國很像在電影赤壁中，飾演甘興的「中村獅童」，意外引發話題。這篇文章引起民進黨中央關注，時任主席蔡英文還一度希望劉建國剃鬍，但後來「小鬍子」造型反而成了劉建國個人招牌形象。

劉建國1969年出生，現年53歲，雖然至今未婚，但擔任立委期間不乏戀情緋聞被爆出。對於緋聞事件，劉建國幾乎一概否認，直到2016年才坦承與新北市前議員李婉鈺確實曾為戀人，不過，兩人已經情斷，現在只是朋友關係。

此次九合一大選，劉建國代表民進黨出征，力阻雲林縣長張麗善連任之路，為了能擊退「張家班」，劉建國先解決與同黨立委蘇治芬之間的嫌隙。劉建國在蘇治芬生日時親送蛋糕，邀請蘇治芬擔任競選團總團長，兩人「山海」齊拚戰，最後得票數超過15萬張票，但依舊吞敗。劉建國敗選當晚神隱未現身，隔了3天才啟動掃街謝票。

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No.1 何志偉 台北市立法委員

年底九合一選舉民進黨敗選後，民進黨立委何志偉話題不斷，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，何志偉近半年負面聲量高達42%，聲量最高點落在11月27日，飆破2萬5,664筆。何志偉在11月26日投開票當天於政論節目中，為敗選崩潰痛哭，他表示：「陳時中會輸，不是輸給蔣萬安，而是敗給小圈圈，敗給完全沒有對外的決策群。」何志偉甚至點出「黑道直接進入競選決策圈」，這番話引起軒然大波，更遭到時任民進黨秘書長洪耀福反嗆「你才是敗類」，事件延燒好幾天。



何志偉1982年出生，現年40歲，2010年投身台北市第一選區議員選舉，4年後以第一高票連任。2019年挑戰台北市第二選區立委補選，擊退國民黨候選人陳炳甫及無黨籍候選人陳思宇，成功進軍立法院。

面對即將到來的2024總統及立委選舉，何志偉有意力拚連任，卻因為被點名任意丟棄陳時中砂畫，引起黨內不滿，更傳出包括陸委會副主委梁文傑及民進黨立委莊瑞雄有意挑戰同選區，不過，事後都遭到否認。何志偉身處的大同、士林選區為傳統深綠票倉，前立委蔡正元曾斷言「國民黨沒人能贏」，接下來就看何志偉能否挺過「網內互打」，再批綠袍出征。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年09月08日至2023年03月06日，共半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『未婚男民代』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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