宏都拉斯欲與中國建交 我外交部表達嚴正關切
宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）在推特發文表示，已經指示外長處理和中國建立正式外交關係事宜。外交部今透過新聞稿表示，已向宏國政府表達嚴正關切。
外交部表示，關於宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）宣布與中國發展官方關係事，外交部已掌握訊息，也向宏國表達關切；台灣已經屢次向宏都拉斯說明，我方是真誠可靠的合作夥伴，台灣政府也一向在能力範圍內，協助宏國推動國家建設發展。
外交部指出，我方也屢次向宏國說明，中國欲與宏國發展關係的唯一目的，是要壓縮我國的國際空間，並無意真心推展有益宏國人民福祉的合作，請宏方謹慎審酌，切勿落入中國的圈套，做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定。
外交部表示，宏都拉斯是我國在中美洲的重要友邦，兩國政府多年來共同推動許多福國利民的合作計畫及交流，深受宏國朝野各界的肯定；外交部會持續加強對宏國政府及社會各界的說明及溝通，同時也將持續結合理念相近國家，擴大與友邦合作，深化台灣與友邦邦誼。
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