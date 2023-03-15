宏都拉斯欲與中國建交 我外交部表達嚴正關切

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）在推特發文表示，已經指示外長處理和中國建立正式外交關係事宜。外交部今透過新聞稿表示，已向宏國政府表達嚴正關切。

外交部表示，關於宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）宣布與中國發展官方關係事，外交部已掌握訊息，也向宏國表達關切；台灣已經屢次向宏都拉斯說明，我方是真誠可靠的合作夥伴，台灣政府也一向在能力範圍內，協助宏國推動國家建設發展。

外交部指出，我方也屢次向宏國說明，中國欲與宏國發展關係的唯一目的，是要壓縮我國的國際空間，並無意真心推展有益宏國人民福祉的合作，請宏方謹慎審酌，切勿落入中國的圈套，做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定。