邦交陷危機 知情人士：宏都拉斯已「亮紅燈」一陣子

我國與中美洲邦交國宏都拉斯再度遇到危機，宏國總統卡斯楚（Xiomara Castro）在推特發文表示，她已指示外長處理和中華人民共和國建立正式外交關係事宜。知情人士說，我方與宏國關係近來的確是「亮紅燈」狀態，去年我國由副總統賴清德親赴宏國參加卡斯楚的就職典禮之後，邦交曾經穩定一陣子，但我方對於和宏都拉斯的關係一直「有準備」。

卡斯楚在2021年底競選總統期間，曾說若當選將與中共建交，引發軒然大波。隨後為了鞏固邦交，蔡英文總統在2022年1月指派賴清德擔任特使出訪，參加卡斯楚的就職典禮，並在典禮上與美國副總統賀錦麗「技術性巧遇」，當時我方與美方共同抓緊宏都拉斯的意味相當明顯。

賴清德當時在宏都拉斯進行兩天馬拉松行程，除了卡斯楚的就職典禮，也兩度與卡斯楚見面，談雙邊合作。當時被問到我國與宏都拉斯的關係，賴清德說，「只能盡我們最大努力，也感謝過去幾十年來，不同政黨政府跟宏國建立的深厚情誼，基礎非常重要。」

賴清德當時也說，後來卡斯楚方面也了解，台灣對宏國有許多協助，以這次疫情來說，台灣第一時間就協助宏都拉斯各項幫忙，這次也帶了國產防疫物資來，「這些統統都是他們需要的。」

賴清德也說，台灣和宏都拉斯都是民主國家，追求同樣價值，這種價值追求也是美國和台灣最能夠幫忙，最能夠一起奮鬥，因為宏都拉斯和美國本來就很密切，美國和台灣也很密切，「今天如果我方要協助宏國新政府改善人民生活，必然要由國際社會一起協助，光靠台灣比較辛苦，光靠美國也會比較辛苦，若有更多相同理念國家一起合作，對宏都拉斯新政府相對來講會有比較大的幫助。」