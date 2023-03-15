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宏都拉斯恐斷交？綠委：情況相當嚴峻 外交部努力中　

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委羅致政表示，大陸對台外交打壓跟邦交國搶奪不曾停過。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委羅致政表示，大陸對台外交打壓跟邦交國搶奪不曾停過。圖／聯合報系資料照片

我國中美洲邦交國宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）在推特發文表示，她已指示外長處理和中華人民共和國建立正式外交關係事宜。面對大陸又出手挖我國邦交國，民進黨立委趙天麟表示，情況相當嚴峻，外交部不斷對邦交國努力當中，希望外交部在宏都拉斯正式與我斷交轉向大陸建交前努力到最後。民進黨立委羅致政也說，大陸對台灣外交打壓跟邦交國搶奪工作從來沒停止過，相信外交部會努力鞏固邦誼到最後一刻。

趙天麟表示，宏都拉斯總統釋出這樣的訊息，顯示邦誼相當嚴峻，雖然秀瑪菈．卡斯楚在競選總統期間就表達要跟大陸建交，但美國在內理念相近國家跟台灣，不斷對搖擺邦交國努力，在宏都拉斯正式跟大陸建交前，希望外交部持續努力維持邦誼。

趙天麟說，大陸對我外交打壓不遺餘力，特別是大陸國家主席習近平完成第三任國家主席連任後，繼續對中華民國攻擊打壓，相信會引起國際社會更大憤怒，到還沒有最後結果前，希望政府持續加由鞏固邦誼。

羅致政表示，大陸對台灣外交打家或邦交國搶奪工作從來沒停止過，檯面上看不到的是外交部努力守住邦交國，不論是否能守住都要盡全力，台灣要爭取新的邦交國，也要守住現有的邦交國，因為外交攻防是國家伸張主權必要努力的方向。

外交部 宏都拉斯 趙天麟

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