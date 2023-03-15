蔡總統提早待退？李彥秀：2分之1賴清德 人民100%的悲哀

核二廠2號機運轉執照昨天到期，經濟部長王美花親上火線強調，新增通霄小型機組及大潭8號機接替，備轉容量合計比核二2號機多，保證到夏天夜尖峰備轉率都不低於7％。國民黨台北市議員李彥秀今天在臉書嘆，「二分之一的賴清德 台灣人民100%的悲哀」。

李彥秀今天在臉書提到，面對嚴重的軍紀、通膨、七缺、國安等問題，不論媒體輿論如何呼籲，蔡英文總統選擇神隱幕後，任由部會首長在火線頻爆粗口、挨槍擋彈、左支右絀，似乎提早進入「2024年後不關我的事」的待退狀態。但「笑罵由人，好官我自為之，」台灣人民雖然憤怒，但也無可奈何。

李質疑，讓人無法理解的是，副總統賴清德作為執政黨主席，近日約談民進黨各派系要角，腦袋想的居然是「告訴大家，他不是『落跑王』，每個位子都有做超過二分之一！」賴清德今天將正式登記參加民進黨總統初選，更是後蔡英文時代民進黨唯一的共主。人民在意的是，面對蔡英文政府留下來的「爛攤子」，賴清德有何解決之道？有何國政願景？