快訊

確定通緝金門二膽失聯上兵 邱國正：相關程序正在走

撐不住！彰化排隊名店不二坊蛋黃酥 4月起每顆漲到50元

我友邦再減1？宏都拉斯總統：已指示外長和中國大陸建交

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡總統提早待退？李彥秀：2分之1賴清德 人民100%的悲哀

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員李彥秀。 聯合報系資料照
台北市議員李彥秀。 聯合報系資料照

核二廠2號機運轉執照昨天到期，經濟部長王美花親上火線強調，新增通霄小型機組及大潭8號機接替，備轉容量合計比核二2號機多，保證到夏天夜尖峰備轉率都不低於7％。國民黨台北市議員李彥秀今天在臉書嘆，「二分之一的賴清德 台灣人民100%的悲哀」。

李彥秀今天在臉書提到，面對嚴重的軍紀、通膨、七缺、國安等問題，不論媒體輿論如何呼籲，蔡英文總統選擇神隱幕後，任由部會首長在火線頻爆粗口、挨槍擋彈、左支右絀，似乎提早進入「2024年後不關我的事」的待退狀態。但「笑罵由人，好官我自為之，」台灣人民雖然憤怒，但也無可奈何。

李質疑，讓人無法理解的是，副總統賴清德作為執政黨主席，近日約談民進黨各派系要角，腦袋想的居然是「告訴大家，他不是『落跑王』，每個位子都有做超過二分之一！」賴清德今天將正式登記參加民進黨總統初選，更是後蔡英文時代民進黨唯一的共主。人民在意的是，面對蔡英文政府留下來的「爛攤子」，賴清德有何解決之道？有何國政願景？

李彥秀提到，人民不關心賴清德「位置」是否做滿二分之一，人民在意的是能否有充足的電力、乾淨的空氣、安全的環境、足夠的民生必需。「人民要的是100%負責任的政府與執政黨，不是以50%為標準自鳴得意的政客。」

國民黨台北市議員李彥秀今天在臉書嘆，「二分之一的賴清德 台灣人民100%的悲哀」。本報資料照片
國民黨台北市議員李彥秀今天在臉書嘆，「二分之一的賴清德 台灣人民100%的悲哀」。本報資料照片

蔡英文 賴清德 李彥秀

延伸閱讀

駁落跑 賴清德：職位都做超過2分之1

賴清德設宴邀請談團結 正國會力挺拚2024

賴清德餐敘正國會 盼團結承擔民進黨新使命

藍批賴清德台南小巨蛋孵12年飛了 民進黨團斥：胡亂牽扯

相關新聞

陳建仁不許人們質疑美國 恐讓台灣成美國利益的馬前卒

民進黨行政院長陳建仁不許人們質疑美國，好霸道的大官。陳建仁可能不明瞭，美國人的清教徒祖先，就是質疑陳建仁迷信的天主教，逃避宗教迫害，吞風飲浪，來到了北美洲，因為質疑，所以，這些人為後世開創了有別於舊大陸腐敗歐洲的新大陸文明。美國人的祖先可以質疑絕對信仰的天主教，後世的人們，居然要受到政治禁止懷疑美國，這真是很奇特的文明退步。

宏都拉斯總統：尋求與中國大陸建立正式外交關係

當地時間14日，宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）在其個人推特上發文透露，她已指示該國外交部長處...

蔡總統提早待退？李彥秀：2分之1賴清德 人民100%的悲哀

核二廠2號機運轉執照昨天到期，經濟部長王美花親上火線強調，新增通霄小型機組及大潭8號機接替，備轉容量合計比核二2號機多，...

台灣友邦宏都拉斯總統 尋求與中國建立正式關係

台灣的中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（XiomaraCastro）今天在推特發表聲明說，她已指示外交部長雷依納（E...

獨／基北北桃應打造成MEGA CITY 張善政：要有十大建設眼光

中央規畫北北基桃1200月票，機場捷運卻列為地方運具，只補助5成。桃園市長張善政接受本報專訪時呼籲中央應將機捷改列中央運...

獨／監院查八德運動中心 張善政：鄭文燦也該主動說明

桃園八德運動中心去年發生羽球場天花板崩塌事件，桃園市長張善政就職將滿100天，外界關心「桃園大祕寶」體檢進度。張善政接受...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦