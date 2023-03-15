獨／基北北桃應打造成MEGA CITY 張善政：要有十大建設眼光

中央規畫北北基桃1200月票，機場捷運卻列為地方運具，只補助5成。桃園市長張善政接受本報專訪時呼籲中央應將機捷改列中央運具，並直言提高補助只是小事，大方向是中央要有當年十大建設的眼光，以寬宏視野將基北北桃規畫成超級城市「MEGA CITY」，讓這4個縣市未來成為像東京、倫敦一樣亮眼的國際型城市。

基北北桃4城市設籍人口目前已達千萬人，張善政去年競選期間提出「MEGA CITY」政見，呼籲4個城市應打造為共同生活圈，成為台灣其它城市的標竿。張善政本次受訪時也再度強調「MEGA CITY」的重要性。

「當年政府蓋中山高速公路，其實就有超前部署的觀念。」張善政表示，前總統蔣經國規畫十大建設時，曾被批評高速公路是有錢人才會走，結果現在每個人都在用，反觀當今政府的規畫常常是經濟發展在前，建設在後頭追，導致民眾必須承受施工過程的苦果。

張善政提到，目前桃園經濟發展是六都裡數一數二，也是少數人口正成長的縣市，包括鐵路地下化和多條捷運都正在興建，雖然公共建設之多，常讓外界擔憂市府的財務負擔，但鐵路建設一條接一條做動作會太慢，因此政府勢必有所取捨，重點是中央跟地方要一起恢復當年十大建設的眼光。

張善政表示，以北北基桃1200月票為例，交通部或許擔心中央負擔比例太高，但這些補助其實只是小事，「大事情是怎麼變MEGA CITY？」新北、台北、桃園、基隆不可能合併成一個行政區，國發會要告訴行政院該如何投資，才能讓4個城市在現在的分界和條件下，成為緊密結合的共同生活圈，並形塑為擁有1000萬人口的巨大市場，「如果還是用單一縣市的人口想事情，台灣就永遠跳不出框架。」

是否擔心基北北桃現在都由藍營執政，會不利爭取中央補助？張善政說，如果綠營不願照顧4個城市，台灣將失去唯一可以打造MEGA CITY的機會，反之，若MEGA CITY成形，基北北桃可以和東京、紐約等國際城市平起平坐，也是綠營的光彩不是嗎？