獨／國民黨選策會今成立 傳李全教、黃昭順入列

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右二）前年底主持國民黨台南市黨部新任主委林進旺（左）布達，前立委李全教（右）也出席。本報資料照片
國民黨主席朱立倫（右二）前年底主持國民黨台南市黨部新任主委林進旺（左）布達，前立委李全教（右）也出席。本報資料照片

國民黨中常會今天將成立「中央選戰策略會報」，由黨主席朱立倫指派黃健庭秘書長作為召集人，成員傳出有現任立委傅崐萁、台南市前議長李全教、國民黨立院黨團總召曾銘宗、前立委黃昭順等人，負責立委選區提名作業；立委選舉初步規劃三階段進行，最快4月初，最慢6月底前完成提名。

據了解，「中央選戰策略會報」成員包括傅崐萁、李全教、曾銘宗、黃昭順、台北縣前縣長周錫瑋、新竹縣前縣長邱鏡淳、苗栗縣前縣長劉政鴻、高雄市前議長莊啟旺、桃園縣前縣長黃敏恭，負責審核各立委選區提名作業時程、名額及建議輔選方式暨名單。

黨務人士表示，選策會部分成員過去有爭議，而這次多了立法院代表曾銘宗，由他來反映現任立委的意見，也希望曾銘宗能發揮正面積極的功能，「不要讓其他有爭議的人把持整個選舉」。

而國民黨立委選舉作業要點最快今天出爐、16日啟動，初步規畫三個階段進行。第一階段，無爭議選區於清明連架過後完成提名；第二階段，有爭議區先行協調；第三階段，無法協調之選區將進行民調初選，根據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」，採三成黨員民調、七成全民調，不過作業要點中將彈性規範民調規則，也就是參選人可自行協調，若雙方都同意可全部採全民調。

民調 國民黨

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