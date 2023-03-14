快訊

全英公開賽／合體失利 「麟洋配」遭大馬組合逆轉

VIX指數大跌12% 台指期夜盤彈逾百點

臉書母公司Meta將「再裁員1萬人」 祖克柏：計劃關閉5,000個職缺

【即時短評】政府被監督 不能事事都貼「疑美」標籤

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
立委高金素梅今質詢時，要求行政院長陳建仁及官員挺起腰桿，擺脫美國的操縱，陳建仁（圖）怒氣回應表示：「我的腰桿是挺直的，為了捍衛台灣，不要在那邊講疑美論，大家不會相信的。」記者曾學仁／攝影
立委高金素梅今質詢時，要求行政院長陳建仁及官員挺起腰桿，擺脫美國的操縱，陳建仁（圖）怒氣回應表示：「我的腰桿是挺直的，為了捍衛台灣，不要在那邊講疑美論，大家不會相信的。」記者曾學仁／攝影

無黨籍立委高金素梅今在立法院質詢行政院長陳建仁台、美議題，引發陳建仁少見地發怒回嗆「不要在那邊講疑美論，大家不會相信」、「講了半天只不過是疑美論想法而已」。

陳建仁和高金素梅在台美、兩岸關係的立場恰是光譜兩極端，尤其高金素梅發言說「更需要的不是備戰、更需要的是和平」，恐怕都太過輕視軍事國防在國家安全中的必要角色，難怪陳建仁跳腳。

但這場質詢的重點不是吵架，更應關注的是兩方對於「台灣學人法案（Taiwan Fellowship Act）」的討論。

高金素梅翻出原文法條，明白直指美國可能派人來台政府部門「工作」，而即使陳建仁的說法為確，不是「工作」、僅是見習，難道安插美國學者或官員到國會辦公室及政府部會見習，真就沒有國安及洩密問題？

只要試想：「美國派員」若可以，替換成日本、南韓甚至歐洲來見習，難道台灣也都可以接受、沒有疑慮嗎？

作為軍售來源，美國無可諱言是台灣現在最重要的安全保障，不過，兩國既非邦交、也無明確安全條約，只有相對正式外交或戰略同盟關係更為模糊的「台灣關係法」，是否要讓「美國學人」如此深入政經機要，當然值得思慮再三。

高金素梅接連提出美國對日本和烏克蘭曾實施的學人計畫，其論據是有的，前者有美國人自述可以多麼深入日本政經軍界，後者則處戰火，兩者當然都不是台灣民眾想看到的結果。

民主政治中人民對於政府決策，有完全的質疑權利，才能實踐課責。

就算今天政府對於學人計畫要強推到底，也應說明必要性、執行方式、甚至我國能有何獲益？不能樣樣推說是為國安外交要保密，最後連啟動時間、答應了沒？要到哪些部會？但這些，在民代詢問下都沉默以對。

今質詢結果顯示出更危險的是，一旦質疑對美國的政策方向，似乎就會被政府直接說是「疑美論者」，官員的答詢義務和討論空間都沒了。

這不正是獨裁威權國家中，最被民主陣營詬病的事情嗎？說白了，民眾懷疑的不是美國，美國為自己國家利益考量是天經地義，大家擔心的是台灣有沒有在美國壓力下「自作打算」、台灣政府的決策動機和執行效率是否足以降低安全風險。

只把對外政策簡略二分成疑美和挺美派，不只可能會陷入雞蛋永遠只能選一個籃子的困境，且一舉把異議者貼上標籤，壓縮民主審議空間，才更令人擔心。

高金素梅 陳建仁 國安 美國

延伸閱讀

立委籲綜合性平等法廣納民意 陳建仁允開公聽會

公民時事題／陳建仁出任新閣揆宣誓 雙首長制如何對總統、立院負責？

藍委問金門失聯兵 陳建仁：我們希望能夠接回來

賴品妤指交通是汐止居民惡夢 陳建仁允諾1個月內提解方

相關新聞

藍軍大和解！吳伯雄出手協調籲團結 鍾東錦撤回對國民黨之訴

苗栗縣長鍾東錦選舉期間遭國民黨開除黨籍，選後仍以藍營大兵自居，並提起確認黨籍存在之訴，經國民黨前主席吳伯雄「伯公」居中協...

【即時短評】政府被監督 不能事事都貼「疑美」標籤

無黨籍立委高金素梅今在立法院質詢行政院長陳建仁台、美議題，引發陳建仁少見地發怒回嗆「不要在那邊講疑美論，大家不會相信」、...

賴清德餐敘正國會 盼團結承擔民進黨新使命

民進黨主席賴清德與黨內派系餐敘之旅展開，今晚由總統府秘書長林佳龍領軍的正國會打頭陣。與會者轉述，賴清德會中表示，面對即將...

第三地重啟兩岸會談？ 陳建仁：兩岸和平雙方都要努力

適逢辜汪會談30周年。國民黨立委林德福今天在立法院質詢時，建議陸委會、海基會可舉辦相關紀念活動，海基會可先行在第三地與海...

【重磅快評】送走日本神祇 鄭文燦應感謝張善政善後

行政院副院長鄭文燦去年九月在桃園市長任內委外在桃園忠烈祠暨神社文化園區迎來日本神祇「天照大神」供奉，被外界質疑違背忠烈祠...

接陳宗彥之位任行政院發言人？ 林飛帆否認：規畫出國，無意擔任

行政院前發言人陳宗彥閃電請辭後，行政院持續徵詢可能人選。據了解，行政院曾鎖定民進黨前副秘書長林飛帆，希望他能以其清新形象，助新內閣一臂之力，若最後走馬上任，將成為行政院有史以來最年輕的發言人。林飛帆受訪時，否認有被徵詢，他規畫出國，無意擔任發言人。 民眾黨立委陳琬惠2月17日指控陳宗彥11年前接受業者性招待等，面對指控，陳宗彥當日下午緊急舉行記者會澄清，晚間發布聲明請辭，由政務委員羅秉成代理發言人。 陳宗彥從上任到下台，任期僅18天，比前發言人童振源任期還短，成蔡政府上台以來任期最短的發言人，引發政界議論紛紛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦