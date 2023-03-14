【即時短評】政府被監督 不能事事都貼「疑美」標籤

無黨籍立委高金素梅今在立法院質詢行政院長陳建仁台、美議題，引發陳建仁少見地發怒回嗆「不要在那邊講疑美論，大家不會相信」、「講了半天只不過是疑美論想法而已」。

陳建仁和高金素梅在台美、兩岸關係的立場恰是光譜兩極端，尤其高金素梅發言說「更需要的不是備戰、更需要的是和平」，恐怕都太過輕視軍事國防在國家安全中的必要角色，難怪陳建仁跳腳。

但這場質詢的重點不是吵架，更應關注的是兩方對於「台灣學人法案（Taiwan Fellowship Act）」的討論。

高金素梅翻出原文法條，明白直指美國可能派人來台政府部門「工作」，而即使陳建仁的說法為確，不是「工作」、僅是見習，難道安插美國學者或官員到國會辦公室及政府部會見習，真就沒有國安及洩密問題？

只要試想：「美國派員」若可以，替換成日本、南韓甚至歐洲來見習，難道台灣也都可以接受、沒有疑慮嗎？

作為軍售來源，美國無可諱言是台灣現在最重要的安全保障，不過，兩國既非邦交、也無明確安全條約，只有相對正式外交或戰略同盟關係更為模糊的「台灣關係法」，是否要讓「美國學人」如此深入政經機要，當然值得思慮再三。

高金素梅接連提出美國對日本和烏克蘭曾實施的學人計畫，其論據是有的，前者有美國人自述可以多麼深入日本政經軍界，後者則處戰火，兩者當然都不是台灣民眾想看到的結果。

民主政治中人民對於政府決策，有完全的質疑權利，才能實踐課責。

就算今天政府對於學人計畫要強推到底，也應說明必要性、執行方式、甚至我國能有何獲益？不能樣樣推說是為國安外交要保密，最後連啟動時間、答應了沒？要到哪些部會？但這些，在民代詢問下都沉默以對。

今質詢結果顯示出更危險的是，一旦質疑對美國的政策方向，似乎就會被政府直接說是「疑美論者」，官員的答詢義務和討論空間都沒了。

這不正是獨裁威權國家中，最被民主陣營詬病的事情嗎？說白了，民眾懷疑的不是美國，美國為自己國家利益考量是天經地義，大家擔心的是台灣有沒有在美國壓力下「自作打算」、台灣政府的決策動機和執行效率是否足以降低安全風險。

只把對外政策簡略二分成疑美和挺美派，不只可能會陷入雞蛋永遠只能選一個籃子的困境，且一舉把異議者貼上標籤，壓縮民主審議空間，才更令人擔心。