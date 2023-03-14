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賴清德餐敘正國會 盼團結承擔民進黨新使命

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
副總統賴清德。本報系資料照
副總統賴清德。本報系資料照

民進黨主席賴清德與黨內派系餐敘之旅展開，今晚由總統府秘書長林佳龍領軍的正國會打頭陣。與會者轉述，賴清德會中表示，面對即將開跑的大選選戰，團結是首要目標，另外也要能實現政策，讓人民信任，民進黨能夠擔當起「守護台灣、促進民主和平發展」的新使命。

據轉述，正國會立委幾乎全員到齊，包括陳歐珀、蔡適應、陳瑩、林岱樺、莊競程、陳秀寳等人都有參加，民進黨秘書長許立明及民進黨立委提名小組召集人潘孟安亦與會。

陳歐珀會後受訪表示，會中談論議題從黨務改革到中執會上周通過「誠信條款」都有，正國會肯定賴清德接任黨主席以來，推動黨務改革回應人民期待，也堅定支持不建議現任議員轉戰立委的「誠信條款」。

民進黨 正國會 賴清德

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