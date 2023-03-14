第三地重啟兩岸會談？陳建仁：兩岸和平雙方都要努力
適逢辜汪會談30周年。國民黨立委林德福今天在立法院質詢時，建議陸委會、海基會可舉辦相關紀念活動，海基會可先行在第三地與海協會重啟會談，再視情況登陸訪問。行政院長陳建仁備詢時表示，兩岸的和平穩定是雙方都要努力的。
陳建仁今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。
林德福質詢時指出，辜汪會談今年將滿30周年，陸委會、海基會可舉辦紀念辜汪會談30周年活動，藉以緩和兩岸緊張態勢，持續擱置爭議追求雙贏，確保台海永續和平。此外，兩岸溝通聯繫機制停擺已久也缺乏互信，建議海基會先行在第三地與海協會重啟會談，再視情況登陸訪問。
陸委會主委邱太三表示，謝謝委員建議，海基會董事長李大維上任後也做這樣積極的期許，希望能到大陸訪問，他想「要去訪問前，雙方應會有一些互動作為。」
林德福表示，民眾要的就是兩岸和平、安居樂業，不願看到兵戎相見。陳建仁表示，健康永續的交流，很重要的是要和平對等、民主對話，兩方都要釋出誠意。
此外，中華民國與梵蒂岡建交80周年，故宮上周也有展出梵蒂岡相關圖書文物，針對我在歐洲唯一邦交國，邦交關係是否穩固？陳建仁表示，我們與梵蒂岡有共同普世價值理念，自由民主、人道救援等，他去年到梵蒂岡訪問，也跟他們高層是有接觸的。
陳建仁也說，上禮拜有這樣的活動（故宮文物特展），就表示台梵之間關係一直互相交流，一直維持很好的邦誼。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言