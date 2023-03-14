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第三地重啟兩岸會談？陳建仁：兩岸和平雙方都要努力

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長陳建仁（右）、陸委會主委邱太三（左）在立法院備詢，針對金門二膽島陳姓上兵失聯，立委關注政府是否有連絡上該員、能否接回？行政院長陳建仁答詢時未直接回答，但表示，「他們希望我們能夠接這位士兵回來」，陸委會主委邱太三表示，按陸方作業，公安部門等調查最長可達六個月，對其他國籍的人也相同「要看他們運作」。記者曾學仁／攝影
行政院長陳建仁（右）、陸委會主委邱太三（左）在立法院備詢，針對金門二膽島陳姓上兵失聯，立委關注政府是否有連絡上該員、能否接回？行政院長陳建仁答詢時未直接回答，但表示，「他們希望我們能夠接這位士兵回來」，陸委會主委邱太三表示，按陸方作業，公安部門等調查最長可達六個月，對其他國籍的人也相同「要看他們運作」。記者曾學仁／攝影

適逢辜汪會談30周年。國民黨立委林德福今天在立法院質詢時，建議陸委會、海基會可舉辦相關紀念活動，海基會可先行在第三地與海協會重啟會談，再視情況登陸訪問。行政院長陳建仁備詢時表示，兩岸的和平穩定是雙方都要努力的。

陳建仁今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。

林德福質詢時指出，辜汪會談今年將滿30周年，陸委會、海基會可舉辦紀念辜汪會談30周年活動，藉以緩和兩岸緊張態勢，持續擱置爭議追求雙贏，確保台海永續和平。此外，兩岸溝通聯繫機制停擺已久也缺乏互信，建議海基會先行在第三地與海協會重啟會談，再視情況登陸訪問。

陸委會主委邱太三表示，謝謝委員建議，海基會董事長李大維上任後也做這樣積極的期許，希望能到大陸訪問，他想「要去訪問前，雙方應會有一些互動作為。」

林德福表示，民眾要的就是兩岸和平、安居樂業，不願看到兵戎相見。陳建仁表示，健康永續的交流，很重要的是要和平對等、民主對話，兩方都要釋出誠意。

此外，中華民國與梵蒂岡建交80周年，故宮上周也有展出梵蒂岡相關圖書文物，針對我在歐洲唯一邦交國，邦交關係是否穩固？陳建仁表示，我們與梵蒂岡有共同普世價值理念，自由民主、人道救援等，他去年到梵蒂岡訪問，也跟他們高層是有接觸的。

陳建仁也說，上禮拜有這樣的活動（故宮文物特展），就表示台梵之間關係一直互相交流，一直維持很好的邦誼。

海基會 陳建仁 梵蒂岡

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