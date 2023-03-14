【重磅快評】送走日本神祇 鄭文燦應感謝張善政善後

行政院副院長鄭文燦去年九月在桃園市長任內委外在桃園忠烈祠暨神社文化園區迎來日本神祇「天照大神」供奉，被外界質疑違背忠烈祠精神，紛擾近半年，終於活動結束；新的市長張善政依法辦事，在活動結束後將神祇請離，未料竟遭綠營圍剿，罵張沒有視野格局、操弄仇日情結，似無寧日。此刻，我們倒有一問，廠商承攬活動到期，如果是鄭文燦還當市長，他要怎麼處理？

鄭文燦在桃園市長任內修改「桃園忠烈祠暨神社文化園區」管理要點，部分園區改納入營運計畫規範，委外廠商只需送交計畫備查即可，廠商以迎回日本神祇「天照大神」到園區內供奉，主打「日本境外保存最完整神社，重現實景參拜文化」，營造偽出國的氛圍以吸引人潮，但也屢遭外界質疑這作法違背忠烈祠精神，鄭文燦放任不管，留給接手的張善政善後，上月28日活動檔期結束把神送走，但紛爭並未落幕。

民進黨新聞部主任張志豪擔任重砲手，直批張善政以部份人士反對為由，霸道撤除桃園神社內所有日本神社文化的週邊設施，還把天照大神請回日本，顯然刻意操弄仇日；他甚至還說，古蹟文化保存不易，作為縣市首長，心胸應該多元包容，展現高度眼界和格局，不是用低廉的政治操作意識形態去扼殺日治時期古蹟。

張志豪批張善政，還不忘反過來誇獎鄭文燦一番，指鄭擔任桃園市長時，不僅保留忠烈祠的春祭、秋祭，也編列預算以忠烈祠及桃園神社並存方式進行古蹟修復，不僅吸引市民和各地遊客觀光，也成功帶動在地經濟。

綠營網紅也藉此事件大搶聲量，在社群媒體分享桃園神社的照片，有人忿忿不平說氣到睡不著，因為桃園神社的燈籠已經被拆了，不再是名符其實的神社，真的世界無敵丟臉。

但事實真是這樣嗎？廠商承攬的活動到期，儘管是鄭文燦委外，張善政還是有責任收尾，從日本迎來神祇送回日本，有什麼不對？現場加設的燈籠拆除，最多就恢復原狀而己，這是承辦活動廠商應遵守的常規，怎會牽扯破壞古蹟？難道這些燈籠也算古蹟？綠營人士有沒有在恢復原狀後再回去看看，到底忠烈祠被破壞了那一塊？

再者，張志豪也說了，鄭文燦擔任桃園市長時保留忠烈祠的春祭、秋祭，現在離春祭只剩到半個月，如果重現日本神社實景參拜文化的場景不拆除，半個月後這場春祭還辦得下去嗎？綠營人士有沒有為與祭者設想？為國奉獻的英靈能不啜注嗎？

說到底，張善政甘冒操弄仇日情結的指責，硬著頭皮為這場活動善後，難道鄭文燦不該好好感謝張善政一番嗎？要說格局、視野，張善政恐怕不會輸給鄭文燦，綠營朋友們，不要得了便宜還賣乖，更別亂扣人帽子。