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藍軍大和解！吳伯雄出手協調籲團結 鍾東錦撤回對國民黨之訴

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
國民黨前主席吳伯雄。圖／聯合報系資料照片
國民黨前主席吳伯雄。圖／聯合報系資料照片

苗栗縣長鍾東錦選舉期間遭國民黨開除黨籍，選後仍以藍營大兵自居，並提起確認黨籍存在之訴，經國民黨前主席吳伯雄「伯公」居中協調，2024年大選以團結藍軍為最大考量，鍾東錦今天宣布將請律師撤回確認黨籍之起訴

縣長選舉鍾東錦未獲提名，遭開除國民黨籍，選後苗栗藍軍出現大和解契機，今年1月31日國民黨苗栗縣黨部新春團拜，鍾東錦獲邀參加，並與黨主席朱立倫等人同框互動頻繁，朱立倫表示，鍾的黨籍問題，他對司法、考紀都予尊重，也感謝對縣黨部主委邱一峰的支持，讓苗栗藍營越來越團結，讓縣民日子過得更好就是目標。

吳伯雄3月9日打電話給鍾東錦，鍾今天宣布撤回確認黨籍之起訴，邱一峰表示，並感謝吳前主席一直以來為國、為民、為黨無私的奉獻，以團結藍軍，無為2024藍軍團結開啟一個良善的開端，希望好的開始，為結合泛藍勢力作為一個好的起點。

「鍾東錦是同志」！邱一峰說，鍾東錦一直是朋友，選舉期間也沒有對國民黨口出惡言，選後也釋出善意，國民黨與鍾2024年總統及立委選舉目標是一致，一定會推舉適當人選，啟動勝利方程式。

鍾東錦聲明指出，他擔任國民黨苗栗縣黨部主委期間，出錢出力，透過支援全縣防疫工作、送愛心便當慰勞醫護人員，巡迴100場公投說明會、接連18鄉鎮市傾聽之旅，及捐薪百萬救助弱勢家庭與學童獎助學金，只因不願意接受有心人士提出的密室協商與刻意抹黑，即「被」離職黨部主委，甚至遭開除黨籍。

鍾東錦認為，國民黨針對黨員選舉辦法早已有一套運作機制，不應受到黨外人士的危言聳聽，而遭到破壞，因此透過律師向法院提出確認鍾東錦黨員資格存在之訴，不過，至今仍以「藍軍大兵」自居，伯公力勸應以大局為重，尤其面對即將到來的總統與立委大選，更要以團結藍軍為最優先考量。

聲明稿說，鍾東錦對於曾經身居多項國家要職的客家大老吳伯雄雖然退出幕前，仍憂國憂民，深感佩服，決定採納建議，近期將請律師撤回起訴，至於是否能夠重新回國民黨，將尋求黨內申訴管道救濟，但不管有沒有黨證，都不會影響鍾東錦為鄉親打拚服務、為苗栗爭取建設的心。

國民黨前主席吳伯雄3月9日打電話給苗栗縣長鍾東錦籲藍軍團結為重，鍾今天聲明撤回確認國民黨籍之起訴。記者吳傑沐／攝影
國民黨前主席吳伯雄3月9日打電話給苗栗縣長鍾東錦籲藍軍團結為重，鍾今天聲明撤回確認國民黨籍之起訴。記者吳傑沐／攝影

國民黨 鍾東錦 吳伯雄 朱立倫

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