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農業部構想19年無期 藍委林文瑞：一瞞過三冬，三瞞一世人

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨立委林文瑞。圖／聯合報系資料照
國民黨立委林文瑞。圖／聯合報系資料照

立法院今天總質詢，國民黨立委林文瑞質詢農委會升格農業部問題，行政院陳建仁答詢「分段穩健進行」，未來農業部會有八個司、六個處、七個署、一個中心、七個所，還有機關；農委會主委陳吉仲也答詢，「希望委員支持」。

林文瑞表示，自己來自農業縣市，「絕對舉雙手贊成」。林文瑞指出，農委會升格農業部是93年陳水扁當總統時的構想，19年過去了，農業部遲遲未能成立；他在第一、二會期都問過前行政院長蘇貞昌，蘇揆都用「屆期不連續」的理由來解釋農業部遲遲不能成立的原因。

林文瑞質詢，行政院去年五月五日曾提出，但現在都第七會期了，引台語諺語「一瞞過三冬，三瞞一世人」指如果這會期、下會期都沒動靜，明年就又要重新開始，一拖再拖、遙遙無期。

立法院今天總質詢，國民黨立委林文瑞質詢農委會升格農業部問題，行政院長陳建仁答詢「分段穩健進行」，未來農業部會有八個司、六個處、七個署、一個中心、七個所等。圖／擷取自國會直播網站
立法院今天總質詢，國民黨立委林文瑞質詢農委會升格農業部問題，行政院長陳建仁答詢「分段穩健進行」，未來農業部會有八個司、六個處、七個署、一個中心、七個所等。圖／擷取自國會直播網站

行政院 農委會 陳吉仲 陳建仁

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