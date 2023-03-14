農業部構想19年無期 藍委林文瑞：一瞞過三冬，三瞞一世人

立法院今天總質詢，國民黨立委林文瑞質詢農委會升格農業部問題，行政院長陳建仁答詢「分段穩健進行」，未來農業部會有八個司、六個處、七個署、一個中心、七個所，還有機關；農委會主委陳吉仲也答詢，「希望委員支持」。

林文瑞表示，自己來自農業縣市，「絕對舉雙手贊成」。林文瑞指出，農委會升格農業部是93年陳水扁當總統時的構想，19年過去了，農業部遲遲未能成立；他在第一、二會期都問過前行政院長蘇貞昌，蘇揆都用「屆期不連續」的理由來解釋農業部遲遲不能成立的原因。