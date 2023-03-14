影／與鍾沛君再掀罵戰 史書華：民代應為民發聲而不是筆戰
牙醫網紅史書華與台北市市議員鍾沛君再度在網路上掀起罵戰，史書華今天出席影集首映會前受訪表示，一個民意代表應該是幫人民發聲、解決問題，而不是去跟人民筆戰。
日前史書華粉專遭下架時，台北市議員鍾沛君曾大喊，「所謂『天道好輪迴，蒼天饒過誰』，爽啦！」。史書華粉專復活馬上回擊「天道輪迴來了喔！」鍾沛君也留言反酸「歡迎貼牌牙醫淘寶華強勢回歸」，史書華留言說「我也不會在你乳癌復發的的時候說『天道好輪迴，蒼天饒過誰』或是停辦228紀念日，這些都太低俗了，但如果您身體不舒服，我一定會送花給您的」。
對於提鍾沛君罹癌病史挨轟「沒醫德」，史書華今天表示，他在臉書的回應只是講說，今天如果妳出問題了，或是身體有不舒服的狀況，我們就是以一個有同理心的狀態去看待，自己沒有想要與鍾沛君筆戰，她身為一個民意代表，應該幫人民發聲，而不是跟人民筆戰。
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