影／與鍾沛君再掀罵戰 史書華：民代應為民發聲而不是筆戰

牙醫網紅史書華與台北市市議員鍾沛君再度在網路上掀起罵戰，史書華今天出席影集首映會前受訪表示，一個民意代表應該是幫人民發聲、解決問題，而不是去跟人民筆戰。

日前史書華粉專遭下架時，台北市議員鍾沛君曾大喊，「所謂『天道好輪迴，蒼天饒過誰』，爽啦！」。史書華粉專復活馬上回擊「天道輪迴來了喔！」鍾沛君也留言反酸「歡迎貼牌牙醫淘寶華強勢回歸」，史書華留言說「我也不會在你乳癌復發的的時候說『天道好輪迴，蒼天饒過誰』或是停辦228紀念日，這些都太低俗了，但如果您身體不舒服，我一定會送花給您的」。