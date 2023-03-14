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楊偉甫接掌桃機今天上任 時力諷出包愈大包官位坐愈穩

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台電前董事長楊偉甫今天接任桃園機場公司董事長。本報資料照
台電前董事長楊偉甫今天接任桃園機場公司董事長。本報資料照

台電前董事長楊偉甫今天接任桃園機場董事長，時代力量發言人余佳蒨表示，強調用人唯才的新內閣，推出的桃園機場新董座卻是由毫無交通事業經歷、過去出包下台的前台電董事長回任，讓人失望。

交通部昨天透過新聞稿說明，行政院同意桃園國際機場股份有限公司董事長職務，由前台電董事長楊偉甫擔任，楊偉甫將在今天舉行的桃機公司董事會完成選任流程後上任。

時代力量今天發布新聞稿指出，高齡71歲的楊偉甫過去曾任台電董事長，去年因為「303全台大停電」事件黯然下台，不到一年隨即轉任桃機董座，行政院是真的考量其專業後認為適任，或者只是再度應驗「出包愈大包、官位坐愈穩」的民進黨升官公式。

余佳蒨提及，桃園機場過去屢次因為負面新聞躍上國際版面，除了多次傳出嚴重漏水、跑道破洞，去年更發生停電事件，國家門面成為國際笑話。

余佳蒨還說，目前正在進行的桃園機場第三航廈工程，去年爆出承包商倒閉欠薪，未來是否能如期完工仍是未知數，而被民進黨政府視為政績的桃園航空城計畫，如今卻也因土地徵收問題至今爭議未解。

時代力量強調，桃園機場作為我國門面及交通樞紐，沒有任何鬆懈的空間，未來必須加緊腳步積極整頓，確保各項計畫如期完成，並且維持最高飛安標準及服務品質，如此才對得起民眾的期待。

余佳蒨表示，時代力量未來會持續監督，期盼新上任的楊偉甫能夠真正落實改革、改善桃機陳年積弊，洗刷過去汙名，讓桃園機場重新成為台灣的驕傲。

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