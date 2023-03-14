聖露西亞外交部長包提斯：期待與台灣攜手應對挑戰

我國友邦聖露西亞外交、國際貿易、民航暨僑務部長包提斯（Alva R. Baptiste）率團訪台，蔡英文總統今天接見。蔡總統說，這幾年來，台灣和聖露西亞在各領域都有豐碩的合作成果，盼未來持續秉持互惠互助的精神，繼續開創更多嶄新的合作事項，為兩國人民謀求更大的繁榮及福祉。包提斯則表示，期待像台灣這樣非常重要的盟友，在雙邊關係框架下，攜手應對挑戰。

蔡總統致詞時表示，去年11月，總理皮耶（Philip J. Pierre）率團來台進行國是訪問，雙方當時交換了許多意見。這次包提斯睽違8年、第4次來訪，證明台灣和聖露西亞邦誼深厚堅定，也讓兩國持續深化交流合作。

蔡總統提到，她在2019年訪問聖露西亞的時候，實地了解「國士壘人力資源發展中心計畫」及「政府廣域網路計畫」，這些計畫為當地青年朋友提供了更豐富的學習資源和機會。這幾年來，有許多聖露西亞學生來台進修。例如義守大學「學士後醫學系外國學生專班」，已經有15位聖露西亞畢業生回國擔任醫師，貢獻所學。

蔡總統表示，包提斯這次來訪，會對台灣的青年朋友進行演講，也會和聖露西亞留學生見面，相信將促進更多教育領域的交流。她要藉這個機會特別感謝包提斯及皮耶，在許多國際場合為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與。也請代向皮耶轉達來自台灣的感謝和問候。

蔡總統強調，這幾年來，台灣和聖露西亞在各領域都有豐碩的合作成果。也希望未來，台灣和聖露西亞持續秉持互惠互助的精神，繼續開創更多嶄新的合作事項，為兩國人民謀求更大的繁榮及福祉。

包提斯致詞時表示，當飛機快到台灣，他從空中俯瞰，讓他想起了聖露西亞島嶼景色與台灣真的非常相似，降落前他就已感受到台灣人民的溫暖，降落後更是體會到台灣許多的卓越發展成績。

包提斯提到，他受到非常多啟發，台灣在60年代到90年代的社會經濟發展突飛猛進，全面性的成長，有賴於這段時間的策略性經濟改革，堪比許多已經發展程度更高的國家。而在外匯存底方面，甚至能同英、法、德等國家競爭。台灣的經濟成績在在顯示台灣人民的韌性與自豪。他此行訪問就是要再重申與台灣以互相尊重及信任為基礎的雙邊關係，並強調人民與人民之間的連結，對於兩國人民在政治以外的領域持續拓展關係具重要意義。

包提斯說，此行是為了人類更美好的未來持續合作。身為聖露西亞政治人物、外交部長，對於國家經濟改革有非常大的抱負，希望能夠帶給人民空前的經濟機會，以及解決人民迫切且合法需求。「當我們專注於人類的共同目標時，將始終期待像台灣這樣非常重要的盟友，在雙邊關係框架下，攜手應對挑戰。」

包提斯表示，他要對蔡總統在思想及實踐領域的卓越表現致敬，聖露西亞皮耶總理將會與蔡總統持續促進兩國發展，深化台露間互惠互助關係。他也要感謝台灣人民創造了一個環境，讓女性在發展中成為平等、有價值的夥伴，對台灣未來具正面意義。