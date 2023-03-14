基捷分攤款報復敗選？ 綠營：快去籌款

中央一選輸，就調高地方基隆捷運預算，顯係綠營秋後算帳！立法委員王鴻薇14日於記者會指出，基隆捷運牽涉汐止、基隆民眾的福祉，政府應維持一貫的態度，不要市府換了主政者就漲預算。隨後，民進黨新聞部主任張志豪反擊表示，謝國樑不該聯合國民黨進行政爭，更應導入土地開發模式，趕緊籌措財源才是。

基隆市長謝國樑日前透露，基隆捷運預算暴增，地方政府負擔額從原先的17.7億元暴增到53.86億元，並呼籲「基隆捷運是中央規畫的國家重大交通建設，應由中央全額負擔」。交通部長王國材則說，會主動與市府討論降低負擔的可能方案，主要以基捷沿線土地開發作為考量。

藍：政黨輪替就漲預算

王鴻薇指出，最近基隆捷運財務暴增，連帶地方負擔增加，但其實在內政部長林右昌主政基隆市時，就曾發函中央，盼地方政府無需出資捷運經費，一定要出資的話，最多也只能負擔17億元，但換成謝國樑執政後，中央就大漲地方預算。

「汐止與基隆市民的福利，不該換了政黨就打折，」王鴻薇質疑，經過選舉後，捷運建設預算就從17億暴增到53億，難道是因為北北基變成藍營執政，中央在秋後算帳嗎？她呼籲，交通部長應保持一致的態度，不要因為政黨問題就突然變調。

此外，國民黨文傳會副主委林家興表示，基隆捷運因為考量勞工短缺、通貨膨脹，預算暴增200多億，但包括桃園綠線、高鐵延伸路線，其它縣市的軌道預算是否能會上升？他呼籲林右昌、王國材都應出面說明清楚。

綠：推動土地開發籌款

針對國民黨記者會，民進黨火速上線反擊。張志豪表示，選前大打捷運政見的謝國樑一味推諉卸責，將基捷建設責任全推給中央，不願籌措剩餘的部分預算，更結合國民黨用政治口水進行政爭。

他指出，基隆捷運由於興建成本與土地徵收成本上漲，建設經費也隨之增加。張志豪呼籲，地方政府自行籌措款無需從市庫拿，而應該規畫推動TOD（大眾運輸導向型發展，指的是開發公眾運輸時一併導入業者合作）土地開發模式，趕緊設法自籌財源

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