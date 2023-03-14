昔轟馬政府現卻默不作聲 游淑慧：萬物齊漲的火只會愈燒愈旺

立法院經濟委員會昨天針對水情召開專案會議，經濟部長王美花表示，自來水價確實須重新考慮，預計二個月內檢討產業用戶水價，另外，電價費率審議委員會本月底也將討論4至9月電價。國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書表示，國民黨執政時油電雙漲，民進黨瘋狂批評；民進黨執政萬物齊漲，當初批評的人卻默不作聲。

游淑慧還說，甚至綠朝官員，側翼網軍民代還拚命講幹話洗地，嘲諷民眾在這個「經濟最好的時代」是缺錢？還是缺腦？民生的痛苦，漸漸麻痺，但心中的火，只會愈燒愈旺，只能寄望政黨輪替，換人做做看，切莫辜負百姓。

游淑慧今天在臉書表示，馬政府執政時，曾因「油電雙漲」被批得滿頭包。如今，除了「水電雙漲」以外，房價漲、物價漲，大漲價時代來臨，你我都無法倖免。當年，前總統陳水扁卸任前刻意凍漲油電，導致馬總統上任後為因應國際油價，油電被迫調漲，結果始作俑者民進黨卻用去脈絡化的方式帶風向，批評馬政府無能漲價，造成民不聊生，當時的資訊還不夠發達，有許多人都會被誤導。

游提到，行政院主計總處近日上修今年消費者物價指數（CPI）年增率為2.16%，CPI已經連續兩年突破通膨警戒線2%，2月的重要民生物資CPI更達到5.54%。

游淑慧說，在民進黨口中，電價漲應該，台電說歐美日韓漲更多，我們沒有缺電只是停電。蛋價漲應該，綠側翼說美國蛋價漲還限購；我們沒有缺蛋，只是價錢問題。游說「嗯嗯，是啊，或許萬物齊漲不是問題，真正的問題在於：我們薪水漲的不夠多。所以，我們缺的不是蛋，而是錢。」