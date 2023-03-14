時力黨團批經濟部放水廠商 「假綠能之名行分贓之實」

核二廠2號機組今天停機除役，時代力量立法院黨團幹事長王婉諭表示，時代力量支持能源轉型，但是反對黑金橫行，經濟部應該負起完全責任，清楚說明離岸風電開發的法規範亂象，「為何一再放水，假綠能之名，行黑金分贓之實」，嚴重破壞我國能源轉型的進程。

時代力量立法院黨團上午舉行「支持能源轉型，拒絕黑金橫行」記者會，呼籲經濟部及能源局不要一再放水，讓黑金份子從中牟利分贓，儘速檢討相關法規制度的不足，建立真正公平公正公開的法律程序，勿讓官商勾結和不肖廠商成為台灣淨零轉型的絆腳石。

時代力量黨團副總召陳椒華指出，政府近年積極推動再生能源發展，過程卻有許多不肖人士涉入索賄行賄的弊案，儼然成為政府能源轉型的最大絆腳石，這些索賄所得還變成影響地方政治的黑金，形成惡性循環。

陳椒華舉例，台南市議長賄選案就是顯而易見的例證，民進黨前中執委郭再欽大肆分配光電案場的開發利益，台南市前經濟發展局長陳凱凌更涉入收賄，原本立意良善的減碳政策，儼然淪為地方黑金政治的溫床。

陳椒華強調，黑金結構讓業者無法依據正常且合法的程序進行開發，延宕國家能源轉型的速度，更讓歐美各國投資有所疑慮，阻礙台灣經濟發展，而地方政府與民意代表收受業者賄賂好處後，就不會發揮監督者的職責。

陳椒華呼籲，檢調單位應該更積極偵辦相關地方綠能建設弊案，中央主管機關對於地方政府也應盡到監督之責，不能放任地方讓業者恣意作為。

王婉諭表示，政府原先預計在2025年達到再生能源占比20%的承諾，現在已經確定會延宕，如今卻又接連爆出綠能弊案，台灣作為一個法治國家，經濟部應該負起完全責任，清楚說明離岸風電開發的法規範亂象。

時代力量黨團總召邱顯智認為，台灣綠能發展最大的問題就是缺乏法治、資訊公開及監督，這是主管機關經濟部能源局長期便宜行事的結果，徹底製造不肖業者及政客上下其手的空間。

邱顯智指出，他在過去擔任苑裡反風車運動義務律師，看到許多鄉親與老人家在海邊餐風露宿，甚至被私人保全毆打，如今卻發現全台灣不只苗栗苑裡，各地陸域、離岸風電和光電的官商勾結都更加明目張膽，經濟部能源局的不作為，就是在放任這樣的惡行，傷害台灣的環境。

邱顯智要求，經濟部能源局必須制定一套明確的遊戲規則，排除這些不肖廠商，開放公民參與，進而讓資訊公開，否則整個綠能發展可能會繼續劣幣驅逐良幣，淪為貪腐的溫床。