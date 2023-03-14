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猴痘再增4例本土 北部3例、南部1例 個案彼此無關聯

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猴痘再增4例本土 北部3例、南部1例 個案彼此無關聯

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
疾管署疫情記者會出席名單由左到右疾管署疫情中心主任郭宏偉、疾管署發言人羅一鈞、疾管署防疫醫師林詠青。記者楊雅棠／攝影
疾管署疫情記者會出席名單由左到右疾管署疫情中心主任郭宏偉、疾管署發言人羅一鈞、疾管署防疫醫師林詠青。記者楊雅棠／攝影

猴痘疫情擴大，疾病管制署今公布國內又新增4例猴痘本土病例，皆為本國籍男性，分別為3例北部、1例南部，年齡介於30多歲至50多歲；個案彼此間皆無關聯。去年至今已累計12例猴痘個案，包括5例境外移入、7例本土。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，新增的本土猴痘個案發病日介於2月26日至3月6日，因身體陸續出現發燒、喉嚨痛、紅疹、淋巴結腫大、水泡、膿皰等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於3月8日至10日確診陽性。

目前個案皆在醫院隔離治療中，匡列高風險接觸者14名，已進行衛教並自我健康監測21天；另有58名低風險接觸者已給予一般性衛教，以注意自身症狀。

疾管署指出，我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診7例本土及5例境外移入病例(感染國家包括德國、美國、奧地利)。全球此波猴痘疫情自去年5月於英國爆發以來，累計至少109國報告逾8.6萬例確診，病例數主要分布於美洲(58,750例)及歐洲(25,859例)，其中美國累計30,225例占全球總數35%為最多，近期全球疫情趨緩，單週新增低於200例，本週新增121例，主要分布於美洲。

疾管署指出，亞太國家以日本累計31例、新加坡21例及泰國15例為多，其中日本近期疫情趨嚴，另韓、菲、越、港、中等國亦有零星報告病例，紐、澳疫情則多集中於去年。世界衛生組織(WHO)截至今(2023)年3月8日統計資料指出，全球病例96.4%為男性；年齡中位數34 歲，小於5歲幼兒病例至少269例，性接觸傳染比例約68.8%。

疫情 猴痘 確診

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