接任國民黨彰化縣黨部主委 漂亮寶貝謝衣鳯：路再難走也要走

國民黨彰化縣黨部主委懸缺2個月，「彰化漂亮寶貝」立委謝衣鳯今天證實已答應黨主席朱立倫接下縣黨部主委，最近就會上任，她說，接下此重擔馬上要面對的就是總統和立委大選，她說，「路再難走也要走」，希望促進黨內愈來愈團結，打贏勝仗。

國民黨彰化縣黨部前主委蕭景田今年1月中旬向黨中央請辭後，主委之位懸缺至今，黨主席朱立倫屬意由立委謝衣鳯接下主委之職，多次拜訪洽談，但謝衣鳯最近才首肯願意接下主委之職。

謝衣鳯說，朱主席要她接下主委之職，希望國民黨能愈來愈團結，也期許她有更多歷鍊，因為她本來只是一個選區的立委，接下主委之職，可以對全縣的黨務更了解，也能協助對黨務的佈局和規劃更全面，由於馬上就要面對2024總統和立委選舉的操盤重責大任，她一定會更努力。