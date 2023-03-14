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綠能開發僅用命令規範 時力籲立法

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
時代力量14日召開記者會，呼籲經濟部立法規範綠能開發，以杜絕黑金政治。（時代力量黨團）
時代力量14日召開記者會，呼籲經濟部立法規範綠能開發，以杜絕黑金政治。（時代力量黨團）

「如果離岸風電只用《作業要點》規範開發資格，易導致弊案叢生，應另立法管制！」時代力量立委陳椒華14日於記者會直言，台南議長賄選背後黑幕就是再生能源開發的利益分贓，要是能源局僅用《作業要點》規範開發，難以防堵弊案。環境權保障基金會專職律師黃馨雯呼籲，相關規定需要立法，還要設立居民的補償機制。

作業要點缺乏監督

陳椒華指出，台南、雲林等地近來都傳出議長賄選或收賄的醜聞，背後多與光電與離岸風電開發有關，台南還有前官員收賄，這些醜聞會讓政府立意良善的能源轉型政策大打折扣，徒增民眾不信任感，因為目前經濟部能源局只有將離岸風電相關開發用《作業要點》的行政命令規範，迴避了國會監督。

環境權保障基金會專職律師黃馨雯指出，能源局用《作業要點》來規範離岸風電與光電開發，在2018年已經被監察院糾正，法務部也有發函關切，但能源局僅召開記者會，反駁相關規定並未違反「法律保留原則」，對於離岸風電廠商還多次展延，不願調查相關工安意外，讓離岸風電開發喪失民主正當性。

開發需納入在地民眾

另外，黃馨雯也說，相關開發機制缺少利害關係人（周圍民眾）的補償機制，讓地方政府、廠商與黑道在期中進行利益分贓，呼籲未來相關規範要立法，並設立社會補償機制。

漁民權益暨環境永續中心研究員吳斐竣舉例，很多漁民等到施工才知道捕魚區域附近有離岸風電開發，廠商做的很多民調也未揭露資訊就讓民眾填答，開發過程缺少正當性與透明。此外，地方政府審查標準模糊，且選案機制不透明，在招標過程未將社會與環境面向納入、遴選委員會名單不公開等都需要改善。

同黨立委王婉諭也說，經濟部將原本綠能20%的目標從2025年延長到2026年底，就是因為綠能開發出現許多阻礙，這其中就包括黑金政治的滲透，導致廠商無法用正規手段取得開發執照與建照，監察院已明文提出糾正，呼籲經濟部儘速立法改善，並制定協調補償辦法，才能讓台灣綠能更快、更公平的發展。

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