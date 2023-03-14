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呂秀蓮邀立院各黨團國是會議討論兩岸 藍：大方向贊成

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
前副總統呂秀蓮（圖右三）今到法院，拜訪民進黨、國民黨籍民眾黨黨團，邀朝野立委參加自己及全球和平聯盟台灣總會等團體發起的「民間國是會議」。國民黨團總召曾銘宗（圖右四）表示，感佩呂秀蓮對台灣民主貢獻，國民黨大方向贊成會議構想。記者程遠述／攝影
前副總統呂秀蓮（圖右三）今到法院，拜訪民進黨、國民黨籍民眾黨黨團，邀朝野立委參加自己及全球和平聯盟台灣總會等團體發起的「民間國是會議」。國民黨團總召曾銘宗（圖右四）表示，感佩呂秀蓮對台灣民主貢獻，國民黨大方向贊成會議構想。記者程遠述／攝影

前副總統呂秀蓮今到法院，拜訪民進黨、國民黨籍民眾黨黨團，邀朝野立委參加自己及全球和平聯盟台灣總會等團體發起的「民間國是會議」。呂秀蓮表示，期待各黨團能藉此坐下來，討論兩岸、國安等議題。國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，感佩呂秀蓮對台灣民主貢獻，國民黨大方向贊成會議構想，一定捍衛中華民國主權、和平和自由。

呂秀蓮表示，期望台灣以民主方式，由各黨派、族群、宗教和世代代表等理性討論包括國家安全態勢、美中台情勢、兩岸政黨角力以及台灣共識建構等議題，民間國是會議特別選在3月19日開始，省思2004年兩顆子彈造成的疑雲和撕裂。

呂秀蓮說，會在北中南各辦一場會議，希望凝聚出台灣新共識，供明年不管是哪個黨派的新國家領導人參考。呂秀蓮也說，九二共識值得探討，但一直也沒提出新共識，希望正式召開國是會議，包括各黨派國會議員都能來參加，大家一起思考國內平等、同島同舟一命的想法。

曾銘宗則回應表示，代表國民黨團歡迎呂秀蓮來訪，也感佩呂秀蓮對國家的貢獻，國民黨團對於國是會議大方向贊成，尤其民進黨執政時，真的遇到重大事情，說要朝野對外「都是口頭禪」，都使用多數暴力、不尊重在野黨，國民黨主張捍衛中華民國的主權、和平和自由，國是會議會鼓勵黨團同仁，有空參加。

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