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五年法定期限將至 立委：年金改革辦公室「幾乎停擺」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨團立院總召邱臣遠。圖／聯合報系資料照
民眾黨團立院總召邱臣遠。圖／聯合報系資料照

民眾黨團立院總召邱臣遠今天表示，五年前政府高聲疾呼年金改革，指「年金再不改革即將破產」，結果後來只完成公教年金改革，卻遲遲未推動勞保改革，現在五年的法定檢討期限將至，行政院年金改革辦公室幾乎停擺，也未見任何配套方案，令國人失望。

邱臣遠指出，今年7月開始「個人專戶制」退撫新制即將上路，新進公教人員將另立新基金，不再參加既有的退撫基金，但是這樣並無法解決基金破產問題，基金總量更將加速減少，反而讓財務持續惡化，基金破產的年限也可能提前五年，變成在2046年恐破產。

邱臣遠認為，這樣會讓新進的公務人員成為弱勢一族，也間接使國人對公務人員體系憂心，不敢報考，最終導致人力斷層，釀成行政危機。邱表示，根據政府評估，年改後節省的退撫經費一年約為兩百多億元，但卻造成「資深人員不敢退休，新血升遷無望」的現象，弱化公務系統體質。

邱臣遠認為，行政院年金改革辦公室應儘快提出完整的政策效益評估報告，對於存在重大財務缺口的勞保基金，行政院也應儘速動改革，不要再玩撥補的數字遊戲。

邱臣遠呼籲，政府應儘速啟動重新評估作業，檢討執行績效，避免狀況持續惡化；行政院應正視勞保破產危機，勇敢啟動改革，保障全國勞工退休權益；且年金改革辦公室應提出公教年金改革配套方案，否則就坐實民進黨政府年改打假球。

年金改革

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