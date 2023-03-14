呂秀蓮拜會立院朝野黨團 為民間國是會議宣傳

前副總統呂秀蓮上午赴立法院拜會朝野黨團，為「民間國是會議」宣傳，期盼跨黨派立委能踴躍參與，徹底檢討國策和兩岸關係，形成「台灣新共識」，民進黨、國民黨、民眾黨朝野黨團幹部接待均正面表態，稱會做妥善安排。國民黨團總召曾銘宗表示捍衛和平主權尊嚴是最高守則，民眾黨團總召邱臣遠也説兩岸和平先決條件還是尋求台灣內部共識。

呂秀蓮日前宣布3月19日將召開超越黨派、族群、宗教的第一場「民間國是會議」。會議第一輪將分別在北中南分區主辦，再擇期召開全國國是會議，內容為「國家安全態勢、美中對台戰略、兩岸政黨角力與台灣共識的建構」四大專題。呂秀蓮今天前往立法院，先後到民進黨、國民黨、民眾黨團拜會，每站停留30分鐘。 前副總統呂秀蓮（右二）上午赴立法院宣傳「民間國是會議」，期盼跨黨派立委能踴躍參與，國民黨團由總召曾銘宗（中）等人接待，表示捍衛和平主權尊嚴是最高守則。記者林俊良／攝影 前副總統呂秀蓮（中）上午赴立法院親自宣傳「民間國是會議」，期盼跨黨派立委能踴躍參與，徹底檢討國策和兩岸關係，形成「台灣新共識」，民眾黨團由總召邱臣遠（右）接待，表示兩岸和平先決條件還是尋求台灣內部共識。記者林俊良／攝影