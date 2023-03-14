聽新聞
test
0:00 / 0:00
呂秀蓮拜會立院朝野黨團 為民間國是會議宣傳
前副總統呂秀蓮上午赴立法院拜會朝野黨團，為「民間國是會議」宣傳，期盼跨黨派立委能踴躍參與，徹底檢討國策和兩岸關係，形成「台灣新共識」，民進黨、國民黨、民眾黨朝野黨團幹部接待均正面表態，稱會做妥善安排。國民黨團總召曾銘宗表示捍衛和平主權尊嚴是最高守則，民眾黨團總召邱臣遠也説兩岸和平先決條件還是尋求台灣內部共識。
呂秀蓮日前宣布3月19日將召開超越黨派、族群、宗教的第一場「民間國是會議」。會議第一輪將分別在北中南分區主辦，再擇期召開全國國是會議，內容為「國家安全態勢、美中對台戰略、兩岸政黨角力與台灣共識的建構」四大專題。呂秀蓮今天前往立法院，先後到民進黨、國民黨、民眾黨團拜會，每站停留30分鐘。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言