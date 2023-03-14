澳英美三國領袖在美國宣布AUKUS推動方案 外交部：樂見

108課綱強調學習素養，上路至今陷入陣痛期。高中生對準備「學習歷程檔案」疲累不堪；國中階段強化跨領域學習，卻讓老師們傷透腦筋。這些學習上的改變，與國際教改趨勢所強調的「專題式學習」（Project-Based-Learning, PBL）概念不謀而合，本集節目與親子天下攜手製作，希望為新課綱的陣痛找到良藥。 為尋找更具體「教素養」的方法，親子天下特別探訪美國以專題式學習為精神打造的High Tech High (HTH) 學校，令他們驚訝的是，每一位師生都如此熱情，眼睛發光...

2023-03-14 12:23