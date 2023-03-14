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退輔會稱黃埔軍校反共鬧笑話 民進黨曲解歷史又一樁

澳英美三國領袖在美國宣布AUKUS推動方案 外交部：樂見

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
外交部。 記者歐陽良盈／攝影
外交部。 記者歐陽良盈／攝影

美西時間13日，澳、英、美三國領袖在美國聖地牙哥共同宣布「澳英美三方安全夥伴」推動方案事；外交部今透過新聞稿回應，樂見並歡迎AUKUS夥伴關係持續向前推進，相信三方的合作將強化民主國家在印太區域的嚇阻能力，「有助維持區域和平穩定」。

外交部指出，澳大利亞、英國及美國三國領袖，13日宣布「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）推動方案，並具體說明AUKUS逐步協助澳洲取得核動力潛艦的路徑圖。台灣作為印太區域的重要成員，位處第一島鏈樞紐位置及對抗威權擴張的最前線，始終堅定支持印太區域和平穩定現狀，。

外交部表示，長期以來與美國、澳洲及英國等理念相近國家具有共同利益，未來我國將持續與區域內外的理念相近國家共同合作，致力維護以規則為基礎的國際秩序，捍衛區域的和平、穩定與繁榮。

外交部。 記者歐陽良盈／攝影
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美國 外交部 AUKUS

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