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退輔會稱黃埔軍校反共鬧笑話 民進黨曲解歷史又一樁

民進黨誠信條款掀波瀾 湧言會立委趙天麟表態

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨中執會日前通過誠信條款，民進黨內派系湧言會成員、立委趙天麟今天表示，支持黨主席賴清德的理念，部支持湧言會高雄議員參與黨內立委初選。本報資料照
民進黨中執會日前通過誠信條款，民進黨內派系湧言會成員、立委趙天麟今天表示，支持黨主席賴清德的理念，部支持湧言會高雄議員參與黨內立委初選。本報資料照

民進黨日前中執會通過誠信條款，不建議現任議員參選2024選舉，引發黨內議論，因沒有強制約束力，黨內不少議員傳出仍堅持要參加黨內立委初選。民進黨內派系湧言會立委趙天麟今天透過臉書表示，全力支持民進黨主席賴清德提出的理念，不支持高雄湧言會議員參與黨內立委初選。

針對民進黨中執會通過誠信條款，趙天麟今天表示，全力支持這項由賴主席親自揭櫫的理念，也不支持高雄湧言會議員夥伴參與黨內初選。

趙天麟說，高雄市議員林智鴻尊重黨中央的決議，並表示，「成功不一定我、但成功一定有我！」趙天麟肯定林智鴻的民主風範，也希望其他的成員可以做出同樣的決定。

趙天麟表示，當我們反對國民黨立委王鴻薇或新北市長侯友宜日後可能落跑時，民進黨要有更高的標準，不論在學倫、反黑金跟誠信上，都要完勝國民黨，立委初選登記在即，公開表達他的看法與立場，一起加油。

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