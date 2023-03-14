「台灣頭出總統」 基隆議長高掛大型看板支持賴清德

民進黨昨天開放總統初選領表登記，民進黨主席、副總統賴清德已派人前往領表。基隆市愛三路口今天上午出現大型看板，寫著「台灣頭2024出總統，全力支持賴清德」，懸掛的是議長童子瑋，童子瑋表示，他是第一個表態支持賴清德的地方議長，希望基隆、北海岸大團結，明年「賴總統」光榮返鄉。

賴清德的老家在新北萬里，但與基隆也有很深的淵源，基隆信仰中心慶安宮主委童永是賴清德的舅舅，賴清德則是基隆市議長童子瑋的表叔。

童子瑋說，賴副總統作為大基隆、北海岸台灣頭的子弟，身為基隆市議會議長，絕對要站出來力挺、全力支持，給他最大的溫暖，家鄉的鄉親都盼望著明年「賴總統」光榮返鄉跟大家過年。

童子瑋表示，民進黨仍未完全走出低谷，就像剛結束的棒球經典賽，台灣隊奮戰到最後一刻，感動了所有人，賴副總統「明知路歹行，仍勇敢承擔一切」。