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「台灣頭出總統」 基隆議長高掛大型看板支持賴清德

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「台灣頭出總統」，基隆議長高掛大型看板支持賴清德。記者游明煌／翻攝
「台灣頭出總統」，基隆議長高掛大型看板支持賴清德。記者游明煌／翻攝

民進黨昨天開放總統初選領表登記，民進黨主席、副總統賴清德已派人前往領表。基隆市愛三路口今天上午出現大型看板，寫著「台灣頭2024出總統，全力支持賴清德」，懸掛的是議長童子瑋，童子瑋表示，他是第一個表態支持賴清德的地方議長，希望基隆、北海岸大團結，明年「賴總統」光榮返鄉。

賴清德的老家在新北萬里，但與基隆也有很深的淵源，基隆信仰中心慶安宮主委童永是賴清德的舅舅，賴清德則是基隆市議長童子瑋的表叔。

童子瑋說，賴副總統作為大基隆、北海岸台灣頭的子弟，身為基隆市議會議長，絕對要站出來力挺、全力支持，給他最大的溫暖，家鄉的鄉親都盼望著明年「賴總統」光榮返鄉跟大家過年。

童子瑋表示，民進黨仍未完全走出低谷，就像剛結束的棒球經典賽，台灣隊奮戰到最後一刻，感動了所有人，賴副總統「明知路歹行，仍勇敢承擔一切」。

童子瑋指出，他是第一個表態支持賴清德的地方議長，「信賴台灣願景協會」基隆分會已經在籌備中，基隆各區皆有支持者希望提供看板位置，網路臉書社團預計也將隨著看板陸續上架正式啟動。各界後援會方名單也正積極尋訪，相信能打出基隆、北海岸大團結氣勢與實力。

「台灣頭出總統」，基隆議長高掛大型看板支持賴清德。記者游明煌／翻攝
「台灣頭出總統」，基隆議長高掛大型看板支持賴清德。記者游明煌／翻攝
「台灣頭出總統」，基隆議長高掛大型看板支持賴清德。記者游明煌／翻攝
「台灣頭出總統」，基隆議長高掛大型看板支持賴清德。記者游明煌／翻攝

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